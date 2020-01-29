Юбилеи отметили в центральной библиотеке Сызрани

В субботу, 25 января, в Центральной библиотеке им. Е. И. Аркадьева г.о. Сызрань прошло красивое праздничное мероприятие, посвященное сразу двум юбилейным датам: 30-летию областной татарской газеты «Бердэмлек» («Единство») и 50-летию народного ансамбля песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек» («Пламенная молодость»).

Национальный колорит чувствовался во всем: в звучащих мелодиях, речи на татарском языке, оформлении зала в этнических орнаментах. И неслучайно информационно-рекламный юбилейный тур на средства гранта ПАО «ЛУКОЙЛ» организаторы начали именно с Сызрани. Главный редактор газеты Эльмира Варфоломеева поясняет:

— Учредителями «Бердэмлека» являются четыре муниципалитета, один из них – ваш город. Глава Николай Михайлович Лядин всегда нас поддерживает и откликается на просьбы редакции. Среди активных и многолетних авторов газеты с удовольствием называю сегодня наших ветеранов-сызранцев Галиуллу Габдулловича Габдрашитова и Раиса Тагировича Беглова, а также Ильгизара-хазрата Сагдеева. Есть у нас и корреспондент из Сызрани, пишущий на русском языке (такие тексты мы переводим на татарский), это – Светлана Лавреньева.

На юбилейной церемонии, конечно же, вспоминали организатора этого издательского проекта – авторитетного регионального журналиста Рафкатя Аглиулина, который многие годы был корреспондентом газеты «Волжская Коммуна», потом редактировал «Волжскую новь». Наконец, с нуля создал «Бердэмлек» и руководил этим национальным изданием 28 лет, вплоть до своей кончины.

В лучшие для издания времена, а они пришлись, как ни странно, на конец 90-х годов, подписка на газету составляла 7,5 тысяч экземпляров. Тогда чувство национального самосознания было особенно велико. Активно действовало областное общество «Туган Тель» («Родной язык»), его отделения открывались в городах и селах. В Сызрани его возглавил бывший авиационный штурман и преподаватель СВВАУЛ Галиулла Габдрашитов. Он, кстати, зачастую выступает в качестве корректора материалов, ведь аксакал уже три десятилетия преподает татарский язык всем желающим сызранцам! Ныне, увы, тираж «Бердэмлека» гораздо меньше – около 2,5 тысяч. Сказывается недостаточное знание языка молодежью.

Данную тему неоднократно поднимал председатель автономии татар Сызрани Ринад Шарафутдинов. И на сегодня эта проблема еще не решена. Так, в областном центре работает лишь одна татарская школа. В Сызрани язык изучается только в воскресной, а преподаватель работает фактически на общественных началах. Но, несмотря ни на что, газета продолжает развиваться. Нынешний главный редактор Эльмира Мугаммаровна начинала в «Бердемлеке» с должности машинистки. Но вскоре показала себя интересным корреспондентом. А когда встал вопрос о новом руководителе, то коллеги доверили ей это хлопотное, но такое необходимое дело! В последнее время газета стала более информационно насыщенной, хорошо иллюстрированной. На ее страницах пропагандируются народные традиции, межнациональное согласие и добрососедство. Это и площадка для высказываний на самые злободневные темы, и для творчества начинающих авторов. Издание сыграло важную роль в формировании современного мультикультурного пространства Самарской области.

Диалог членов редколлегии с читателями сопровождался выступлением талантливых артистов народного ансамбля «Ялкынлы яшьлек», руководит которым заслуженный работник культуры РФ и Республики Татарстан, народный артист Самарской области Ильгиз Колючев.

Со стороны коллектива ЦБ организатором вечера выступила руководитель сектора литературы на языках народов России и иностранных языках Надежда Филенкова.

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