Юлдус Бахтиозина: «Я стараюсь передать татарский характер через свой бренд»

«В фильме я отвечала просто за все: за сценарий, режиссуру, постановку, была художником по костюмам», — рассказывает в интервью «БИЗНЕС Online» амбассадор «татарского барокко» Юлдус Бахтиозина о своей картине «Дочь рыбака». Фильм, вышедший в ограниченный российский прокат, можно будет увидеть 4 декабря в «Смене» и даже, вероятно, появится шанс пообщаться с самой Бахтиозиной, одевшей героев своей фэнтези-драмы в «такой татарский пиджачок».

ЭТО НЕ ПОПКОРНОВОЕ КИНО

— Юлдус, во-первых, поздравляем с выходом дебютного фильма. Во-вторых, можно ли говорить, что в мире кино на одного татарского режиссера стало больше?

— (Cмеется). Надеюсь, что можно так сказать, было бы приятно.

— Планируете ли приехать лично в Казань, чтобы презентовать свою картину «Дочь рыбака»?

— В Казани я не была ни разу и на самом деле хотела бы побывать. Лучше даже это сделать с каким-нибудь паблик-током, например. Показы будут проходить в «Смене», и пока мы в процессе обсуждения, что касается моего приезда. Может быть, получится. Хотелось бы пообщаться с публикой, потому что часто возникают вопросы.

Сейчас на показах в городах мы практикуем онлайн-общение, я выхожу в Zoom, и после просмотра зрители имеют возможность задать вопросы. Так что, даже если не приеду, надеюсь, получится пообщаться в данном формате. По крайней мере, с моей стороны есть такое предложение, ждем, что «Смена» нас технически поддержит. Мне дико интересно побеседовать со зрителями в Казани.

— Насколько широкий прокат ожидает «Дочь рыбака»? Это будут площадки вроде казанской «Смены» или в многозальные сетевые кинотеатры тоже можно попасть на ваш фильм?

— Изначально мы планировали показы в Третьяковской галерее, они даже были анонсированы, но галерею закрыли в связи с новыми ограничениями. В итоге показываемся в нескольких кинотеатрах: в Москве — в Центре документального кино, «Иллюзионе», кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, в Петербурге — в «Ленфильме», «Формуле-кино» и «КАРО».

Как вы понимаете, здесь не такой широкий прокат, когда сеансы идут несколько раз в день в течение двух-трех месяцев в каждом кинотеатре. Во-первых, потому что дебют, во-вторых, независимое кино, которое, так скажем, не для массового зрителя. Это не попкорновое кино. Поэтому оно в ограниченном прокате.

Достаточно сдержанно мы двигаемся, потому что есть ряд препятствий, так их назовем. Они связаны и с ограничением по количеству мест в кинотеатрах из-за пандемии, и со спецификой продукта. Так что призываю моего зрителя поторопиться, чтобы успеть сходить в кино на «Дочь рыбака». Повторю, фильм не будет продолжительный период массово идти в кинотеатрах, его придется искать. А зрители часто спрашивают о том, где идет фильм, как его найти…

К сожалению, у нас нет возможности сделать наружную рекламу, пустить рекламные киноролики по TV. Но в подобном и крутость данного продукта.

— Такой инди-проект.

— Практически да. С моей точки зрения, это очень крутая история в плане интереса зрителя, узнавания о фильме, о том, где, во сколько он идет и так далее. Потому что как только появляются билеты, их сразу же раскупают. Через несколько часов их нет.

То есть билеты покупаются, как на спектакль. Обычно практика похода в кинотеатр не всегда запланированная. Мол, а пойдем в кино? Пойдем. Пришли, давай узнаем, что идет. Может, посмотрим данный фильм, а может, другой? В случае с «Дочерью рыбака» это именно желание, запланированный поход, как на конкретный спектакль в театр. За таким довольно интересно наблюдать. Очень приятно!

Признаться, не ожидала подобной реакции и даже не думала, что фильм может быть в прокате в России, потому что снимался он как фестивальный продукт. Плюс это, повторю, дебют. Конечно, хотелось, но, являясь реалистом и зная, что выйти в прокат дико сложно, имела сомнения. Тем более мы выходили без широкой огласки. В общем, круто. Посмотрим, как все будет проходить, как осуществятся показы в городах. Их список постепенно расширяется, потому что зритель идет. И, в принципе, если продолжит идти, то кинотеатры добавляют еще сеансы, просят нас об этом. В Москве, Петербурге пока их достаточно, но в некоторых городах уже есть запрос на дополнительные показы. Так что, кто хочет, все попадают.

ГЕРОИ ОДЕТЫ В ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ, ПОЭТОМУ УЖЕ ЕСТЬ АССОЦИАЦИЯ С ТАТАРСКИМ КОСТЮМОМ

— Мотивы русских сказок являются важными элементами в вашем творчестве — в фото, а теперь в кино. А, может, уже есть какие-то задумки по поводу внесения татарской культуры в ваши работы? Тем более что Юлдус Бахтиозина, как мы знаем, главный амбассадор «татарского барокко».

— Не думаю, что будет работа конкретно со сказками, но в целом я уже стараюсь передать татарский характер через свои нынешние работы, через собственный бренд в том числе. Если говорить про какую-то фольклорную историю, то возможно. Не отрицаю, что это может произойти. Просто я всегда подхожу к делу основательно. Должна случиться какая-то ситуация, благодаря которой я создам проект, а после глубоко уйду в изучение предмета, погружусь. Скорее всего, что-то будет, но не в прямолинейной интерпретации. Потому что я вообще не очень люблю работать с прямыми ассоциациями. Мне все-таки нравится переосмыслять, добавлять свое видение, конектить с современностью, будущим, думать более глобально. А мое мироощущение заключается в том, что когда-нибудь вообще не станет границ между государствами. Но вот эти культурные коды останутся и перемешаются. Возможно, будет сформирован образ регионов, появится много смешанных браков, люди начнут изучать традиции всех этнических групп, народностей, и тогда получится абсолютно новая история.

В принципе, в фильме «Дочь рыбака» это тоже присутствует. Почти все герои одеты в костюмы зеленого цвета, в такой татарский пиджачок, поэтому уже есть ассоциация с татарским костюмом, мусульманским. Более того, в нем снялись представители разных народностей, от якутов до цыган и евреев, и, конечно, татары. Главная героиня, например, наполовину татарка, на половинку полька. Вторая — наполовину еврейка, наполовину цыганка. У нас много девчонок из Алма-Аты, есть корейцы, которых много живет в России.

Эльвира Самигуллина

business-gazeta.ru