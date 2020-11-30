Юные музыканты Елизавета Малышева-Джалиль и Ильяс Невретдинов – участники Международного фестиваля «Москва встречает друзей»

C 25 ноября по 20 декабря 2020 года при участии ЮНЕСКО и EMCY (Европейская ассоциация международных юношеских конкурсов) в Москве проходит XVII Международный фестиваль «Москва встречает друзей». Это самый масштабный проект Благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Свое приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля направил Президент России Владимир Путин. В этом году фестиваль посвящен 75-летию Великой Победы.

Открытие состоялось 25 ноября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. В концерте принял участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественный руководитель и дирижер — Владимир Спиваков.

В программе выступили 12-летняя скрипачка Елизавета Малышева-Джалиль и 14-летний трубач Ильяс Невретдинов. Музыканты – стипендиаты Фонда Спивакова.

Лиза – правнучка поэта-героя Мусы Джалиля. Она начала заниматься на скрипке по примеру старшего брата в 4,5 года. Сейчас учится в музыкальной школе при Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Участница множества международных и российских фестивалей.

Ильяс три года назад участвовал на конкурсе юных талантов «Синяя птица» («Россия-1») и удивил своим талантом жюри и всех телезрителей.

После успешного выступления на телевидении Ильяса приглашали в концертные программы, которые проходили в лучших концертных залах Москвы и страны в целом.

Является артистом Юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета, учится в музыкальной школе имени Гнесиных.

Талантливый юноша выступит 20 декабря и на закрытии фестиваля, который также пройдет в Московском международном Доме музыки.

В этом году, в связи со сложившейся ситуацией, концерты в рамках фестиваля проходят онлайн. В них участвуют юные музыканты со всего мира. Также впервые в формате онлайн проходят мастер-классы с известными профессорами.

На участие в фестивале было подано рекордное количество заявок – несколько тысяч, из всех регионов России и стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.

В результате отбора талантливые дети из 55 регионов России и более 40 стран мира примут участие в онлайн-концертах.

В Москве фестиваль проходит на лучших концертных и выставочных площадках – в Светлановском и Камерном залах Московского международного Дома музыки, Московской государственной академической филармонии, Государственной Третьяковской галерее, Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. Шилова и других залах. Также мероприятия состоятся в музыкальных школах, больницах и на других площадках.

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова создан в 1994 году с целью поддержки талантливых и малообеспеченных детей в различных областях искусства. За это время фонд стал крупнейшей благотворительной организацией, работающей в области культуры. Он оказал финансовую поддержку через выплату прямых стипендий тысячам юных талантов и предоставил возможность обучения в лучших музыкальных вузах мира детям из регионов России и СНГ.

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