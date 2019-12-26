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Южносахалинцам вручили Благодарственные письма за вклад в развитие татарской культуры и языка

Южносахалинцам вручили Благодарственные письма за вклад в развитие татарской культуры и языка

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 26.12.2019 0 14

Несколько южно-сахалинских учреждений образования и культуры были поощрены республиканским министерством. Почетные грамоты и Благодарственные письма, подписанные заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, министром образования и науки Республики Рафисом Бургановым, южносахалинцам передала председатель Сахалинского татарского «Учебно-культурного центра «Туган тел» (Родной язык)» Закия Валитова.

Она рассказала, что центр давно сотрудничает с учреждениями социальной сферы по вопросам сохранения и развития татарской культуры и языка, однако признание заслуг сахалинцев на таком высоком уровне состоялось впервые.

Закия Валитова отметила большой вклад администрации Южно-Сахалинска и лично мэра города Сергея Надсадина в работе по укреплению добрососедских отношений между представителями разных народов, проживающих на территории муниципального образования.

sakhalin.info

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