Загитова представила новую программу под музыку из мюзикла Notre-Dame de Paris

В минувшие выходные олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова показала свою новую программу под музыку из мюзикла Notre-Dame de Paris. Это произошло на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который проходил на льду «ЦСКА Арены» в Москве. 18-летняя фигуристка предстала на льду в образе Эсмераральды.

«Непередаваемые чувства от выступления на льду. Здорово, что фестиваль состоялся в столь не простое время, рада, что все получилось. Спасибо всем, кто пришел, поддержал меня и подарил мне эмоции, которые я не забуду», — написала фигуристка на своей странице в сети Instagram.

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