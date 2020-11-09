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Загитова представила новую программу под музыку из мюзикла Notre-Dame de Paris

Загитова представила новую программу под музыку из мюзикла Notre-Dame de Paris

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 09.11.2020 0 11

В минувшие выходные олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова показала свою новую программу под музыку из мюзикла Notre-Dame de Paris. Это произошло на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который проходил на льду «ЦСКА Арены» в Москве. 18-летняя фигуристка предстала на льду в образе Эсмераральды.

«Непередаваемые чувства от выступления на льду. Здорово, что фестиваль состоялся в столь не простое время, рада, что все получилось. Спасибо всем, кто пришел, поддержал меня и подарил мне эмоции, которые я не забуду», — написала фигуристка на своей странице в сети Instagram.

www.tatar-inform.ru

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