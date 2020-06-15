Загитова, Валиева и Мухаметзянова вошли в юниорскую сборную РФ

В состав юниорской сборной России по фигурному катанию на сезон 2020/21 включены три татарские фигуристки.

Список основного состава открывает Алина Загитова – чемпионка олимпиады-2018 года в Пхенчхане. Алина Загитова является первой татарской и российской спортсменкой, взявшей абсолютно все титулы в фигурном катании: и на юниорском, и на взрослом уровнях.

Далее следуют фигуристки из Республики Татарстан – Камила Валиева и Диана Мухаметзянова. Камила Валиева является действующей чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании. Диана Мухаметзянова завоевала серебро финала юниорской серии Гран-при в парном катании.

tatarlar.info