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Загитова, Валиева и Мухаметзянова вошли в юниорскую сборную РФ

Загитова, Валиева и Мухаметзянова вошли в юниорскую сборную РФ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 15.06.2020 0 17

В состав юниорской сборной России по фигурному катанию на сезон 2020/21 включены три татарские фигуристки.

Список основного состава открывает Алина Загитова – чемпионка олимпиады-2018 года в Пхенчхане. Алина Загитова является первой татарской и российской спортсменкой, взявшей абсолютно все титулы в фигурном катании: и на юниорском, и на взрослом уровнях.

Далее следуют фигуристки из Республики Татарстан – Камила Валиева и Диана Мухаметзянова. Камила Валиева является действующей чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании. Диана Мухаметзянова завоевала серебро финала юниорской серии Гран-при в парном катании.

tatarlar.info

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