Залы для чтения и творчества: в Казани представили план библиотеки в НКЦ

В столице РТ презентовали концепцию внутренней реконструкции здания бывшего НКЦ «Казань» под нужды Национальной библиотеки Татарстана. В строении предусмотрят множество пространств для чтения и творчества. Об этом на пресс-конференции рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«В обновленном под нужды Национальной библиотеки Татарстана здании будут две читальные зоны — современного и классического типа», — подчеркнула Фишман-Бекмамбетова.

Современная читальная зона будет открыта для всех, включая детей и подростков. Помимо этого, в реконструированном здании появятся кофе-поинты, кафе и сувенирный магазин. В библиотеке расположатся несколько залов для спектаклей и выступлений. Для творческих экспериментов проектом предусмотрено создание студии звукозаписи.

Библиотечное пространство классического типа предусмотрят для сосредоточенного чтения и работы. В этой зоне в открытом доступе разместят 150 тыс. экземпляров документов по различным областям знаний на разных языках мира. В подвальном книгохранилище здания предусмотрено место для 2 млн единиц хранения.

Новую библиотеку возглавит Мадина Тимерзянова.

tatar-inform.ru