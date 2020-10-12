Заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в Свердловской области Ф.А. Сафиуллина встретилась с главой Полевского городского округа

На встрече приняли участие заместитель главы А.В. Федюнин, советник главы Е.А.Карманова и другие.

Стороны обсудили возможность укрепления горизонтальных связей с Республикой Татарстан, заключив Соглашение о взаимном сотрудничестве Полевского городского округа с одним из муниципальных образований Республики Татарстан. Так же говорили об экономическом потенциале Полевского округа, о заинтересованных в сотрудничестве с Татарстаном предприятиях, о возможности организации бизнес-миссии в ОЭЗ и ТОСЭР Республики. Фавия Сафиуллина презентовала инвестиционную привлекательность Татарстана, и вручила Главе Полевского городского округа книгу-альбом о Республике.

Постпредство РТ в Свердловской области