Занятие по вокалу для финалисток конкурса «Татар кызы Пенза-2020»

Конкурс красоты и таланта «Татар кызы Пенза-2020» продолжает помогать участницам самосовершенствоваться и покорять новые вершины. 6 ноября было проведено занятие по вокалу для финалисток конкурса, желающих покорить жюри своим сладкоголосым пением. Об этом сообщается на сайте Татарской национально-культурной автономии Пензенской области.

Кроме участия в мастер-классе, наши прекрасные участницы ответили на вопросы интервью, рассказали о своих интересах и мечтах, поделились с нами ожиданиями от конкурса.

Мы рады наблюдать, как с каждым занятием девушки раскрывают новые грани себя: обретают уверенность, развивают навыки ораторского мастерства и оттачивают свои творческие способности. Не в этом ли состоит одна из задач конкурса красоты и таланта?

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