Завершается прием заявок на IX Открытый литературный конкурс «Сэлэт зажигает звезды» им. Флюса Латифи

К участию приглашаются школьники и студенты образовательных организаций в возрасте от 11 до 22 лет.

«Сэлэт зажигает звезды» им. Флюса Латифи («Сәләткә нур булган йолдызлар»)– открытый литературный конкурс, учрежденный и ежегодно проводимый Клубом «Сэлэт» и Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом «Сэлэт» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Фонда Президентских грантов.

Целями конкурса, согласно положению, являются: выявление одаренных детей и молодежи в области литературы, оказание им практической помощи в развитии; формирование у детей и молодежи эстетического вкуса и литературной культуры; привлечение внимания молодых и талантливых авторов к современной татарской литературе, к национальному достоянию татарского народа; увековечение памяти талантливого татарского писателя и наставника сообщества «Сэлэт» Флюса Латифи; привлечение талантливой молодежи к проектам сообщества «Сэлэт».

Творческие работы принимаются по следующим номинациям:

поэзия;

проза;

детская литература;

драматургия;

публицистика.

Для их оценки в каждой номинации будет сформирована комиссия из числа известных и признанных деятелей культуры и искусств Республики Татарстан.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте сообщества: http://www.selet.biz./

Последний срок приема материалов – 19 июня.

Победители получат дипломы и поощрительные подарки от партнеров. Кроме того, авторы лучших творческих работ будут приглашены на международный форум ARTS BILER FORUM (Алексеевский район, село Билярск), который состоится с 4 по 7 июля.

Адрес и контакты организаторов:

Оргкомитет конкурса: г. Казань, ул. Островского, 23, кабинет 3

На интересующие вопросы можно получить ответ по телефону: +7 (843) 292-16-00.

Руководитель проекта: Валиуллина Айгуль Равилевна, 89274119797

Е-mail конкурса: selet.nur@gmail.com.

Официальный сайт сообщества Сәләт: www.selet.biz.

Официальная группа Сәләт в ВКонтакте: https://vk.com/selet.official

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