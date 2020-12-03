Завершающий этап социального проекта «Теплые руки» («Җылы куллар»)

В социальном проекте «Теплые руки» («Җылы куллар») приняли участие жители деревень Ильчебага, Летнее, Большая Тебендя Усть-Ишимского района и жители деревень Чеплярово и Большие Мурлы Большереченского района.

Напоминаем, что с 27 ноября Региональной автономией татар Омской области, при поддержке Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, был реализован социальный проект «Теплые руки» («Җылы куллар»).

Цель проекта – оказание адресной помощи социально незащищенным категориям населения, проживающим в муниципальных районах Омской области и находящимся в трудной жизненной ситуации в связи распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Исполнители проекта — НП «ЦРДКС «Татарстан-Омск», Региональная автономия татар Омской области, руководитель — Радик Миниханов.

Добровольцы — Союз татарской молодежи Омской области «АЮ» , руководитель — Рустам Ахметчанов.

Автор проекта — Диляра Султанова.

Особая благодарность всем неравнодушным людям нашей области.

На этом социальный проект «Теплые руки» («Җылы куллар») не заканчивается.

tatarstan-omsk.ru