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Завершающий этап социального проекта «Теплые руки» («Җылы куллар»)

Завершающий этап социального проекта «Теплые руки» («Җылы куллар»)

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.12.2020 Комментарии к записи Завершающий этап социального проекта «Теплые руки» («Җылы куллар») отключены 5

В социальном проекте «Теплые руки» («Җылы куллар») приняли участие жители деревень Ильчебага, Летнее, Большая Тебендя Усть-Ишимского района и жители деревень Чеплярово и Большие Мурлы Большереченского района.

Напоминаем, что с 27 ноября Региональной автономией татар Омской области, при поддержке Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, был реализован социальный проект «Теплые руки» («Җылы куллар»).

Цель проекта – оказание адресной помощи социально незащищенным категориям населения, проживающим в муниципальных районах Омской области и находящимся в трудной жизненной ситуации в связи распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Исполнители проекта — НП «ЦРДКС «Татарстан-Омск», Региональная автономия татар Омской области, руководитель — Радик Миниханов.

Добровольцы — Союз татарской молодежи Омской области «АЮ» , руководитель — Рустам Ахметчанов.

Автор проекта — Диляра Султанова.

Особая благодарность всем неравнодушным людям нашей области.

На этом социальный проект «Теплые руки» («Җылы куллар») не заканчивается.

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