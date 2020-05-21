Заявление Всемирного конгресса татар

Татары мира хотят, чтобы Рустам Минниханов был вновь избран Президентом Республики Татарстан.

Миллионы татар, живущих в регионах России и зарубежных странах, с надеждой смотрят на Республику Татарстан как историческую родину предков, духовный центр всего татарского мира. Свои планы и надежды они связывают с важнейшими событиями, происходящими в Татарстане, который в эти дни отмечает свое 100 летие.

Татарскому народу нужна Республика Татарстан, так как от нее в значительной степени зависит его сохранение и этническое развитие. Соплеменники, живущие в регионах России и в зарубежных странах, все соотечественники хорошо знают, как Республика Татарстан под руководством Рустама Нургалиевича Минниханова добивается успехов в экономическом и социальном развитии и реализации интересных проектов. Она признана одним из лидеров в стране, ее положительный опыт перенимается во всей России. Всемирный конгресс татар, региональные его организации в своей многогранной деятельности всегда опираются на помощь и поддержку Президента Татарстана.

Р.Н. Минниханов признан лидером всех татар мира. Он оказывает реальную поддержку в развитии культуры, образования татарских общин. Деловые визиты Президента в зарубежные страны и регионы РФ прежде всего начинаются со встречи с представителями татарских организаций, где он содействует решению их проблем, укрепляет сотрудничество с органами местной власти.

Благодаря реализации гуманитарных проектов, тесному взаимодействию общественности с органами власти, Татарстан и татары России и других стран чувствуют себя единым организмом. Поэтому в они в нынешнее непростое время хотят благополучия и процветания Татарстана, желают успешно выдержать испытания, которые достались регионам и странам в нынешнем году.

Татары мира выражают удовлетворение положительной оценкой Президента Российской Федерации В.В.Путина заслуг руководителя Республики Татарстан. Они надеются, что деловое сотрудничество Р.Н.Минниханова с органами федеральной и региональной власти, его умение решать экономические и социальные проблемы помогут решать сложные задачи, добиться новых успехов в преодолении трудностей.

Накануне выборов Президента Татарстана татарская общественность надеется на Р.Н.Минниханова, который проявил себя надежным партнеров, сильным руководителем, умеющим решать социально-культурные проблемы татар и других народов республики.

Рустам Нургалиевич Минниханов за прошедшие 10 лет руководства Татарстаном показал себя достойным и эффективным руководителем, понимающим национальные проблемы, нужды и чаяния народа всей республики. Его избрание Президентом Республики Татарстана на выборах 2020 года — самое сокровенное желание татарских общин.

В связи с этим, мы призываем всех татар России и мира объединить свои усилия в поддержку нашего Президента, в интересах процветания Татарстана и татарского народа.

Всемирный конгресс татар