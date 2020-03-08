«Зеленую шляпу» К.Насыри представили в Параньгинском районе Марий Эл

Предпоследним февральским вечером параньгинцы спешили на премьеру комедии “Яшел эшләпә” (“Зеленая шляпа”, татарский драматург К.Насыри) в постановке самобытных артистов — участников драматического кружка “Чаян” при районном Центре культуры и досуга.

Харизматичные исполнители превосходно сыграли свои яркие роли, восхитив публику многогранным талантом — артистическими, вокальными, хореографическими данными.

Роли исполняли: Нурия Мингазутдинова (Камиля), Лилия Габдуллина (Хубджамал), Гульназ Исмагилова (Гульбика), Нурислам Ситдиков (Хакимзян), Дамир Зиатдинов (Сайфи).

Итак, житейские события разворачиваются в 50-60-х годах прошлого столетия в небольшой татарской деревеньке, в которой и происходят комичные ситуации.

Лукавая корыстолюбивая бабушка Камиля сватает Хубджамал, скромную и порядочную молодую вдову, за Хакимзяна, застенчивого трудолюбивого конюха, по его просьбе. Эти два человека испытывают друг к другу скрытые от посторонних глаз искренние чувства.

Вот возвращается на малую родину неведомо откуда Сайфи, самодовольный стиляга в зеленой шляпе, без определенного места жительства и трудовой деятельности. Летун-бездельник намерен жениться на красавице Гульбике, целеустремленной, не по годам мудрой, рассудительной, которую, как уверяет, безумно любит. Сердце же серьезной девушки рвется к возлюбленному Салиху, передовому трактористу. Навестив тетю Хубджамал, она в спешном порядке уезжает работать в Сибирь, куда вскоре отправится и ее суженый.

Бесспорно, театральное представление удалось на славу.

Радина Муллина,

Параньгинская районная газета «Наша жизнь», Республика Марий Эл