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Землячество Татарстана в Брянской области «Сабантуй»

Землячество Татарстана в Брянской области «Сабантуй»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 03.11.2020 0 2

27 октября 2020 года в г. Сельцо Брянской области состоялось учредительное собрание инициативной группы, выходцев из Республики Татарстан, по созданию Общественной организации «Землячество Татарстана в Брянской области «Сабантуй» (ОО ЗТБО «Сабантуй»).

В планах общественной организации проведение культурных мероприятий, таких как «День татарского языка и культуры», Сабантуй, празднование «Дня Республики Татарстан» и других.

Так, 25 апреля 2021 года планируется проведение Дня татарского языка и культуры.

  • День татарского языка и культуры — 25 апреля 2021 года;
  • Сабантуй — 10 июля 2021 года;
  • День Республики Татарстан — 29 августа 2021 года.

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