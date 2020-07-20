Житель Красноярского края нашёл металлоискателем захоронение Сибирских татар 18 века

В Красноярском крае возле села Анцирь с помощью металлоискателя жителем края случайно были найдены топор, медные ритуальные изделия, стеклянные бусы, медный крючок для колчана — все предметы ориентировочно датированы XVII-XVIII веками. Затем, прибыв на место обнаружения артефактов, взявшиеся за дело археологи обнаружили целое уникальное захоронение XVII-XVIII вв, принадлежащее культуре Сибирских татар – коренного народа Сибири.

Это очень редкая находка для истории Сибири этого периода. Период XVII-XVIII веков историкам известен только по письменным источникам XVIII-XIX века, которые были составлены со слов русских казаков, осуществлявших аннексию Сибири, пишет в своей статье «ТАТАРЛАР.INFO» . При этом о реальной культуре, быте, традициях Сибирских татар, которые жили здесь до прихода русских, данных очень мало. Найденные предметы отдали на хранение в краеведческий музей Канска.

Осенью прошлого года археологи при раскопках в районе Канска обнаружили предметы гуннской эпохи. Гунны – прямые предки современных татар. Ученым удалось отыскать целый комплекс разновременных стоянок древнего человека. Один из лагерей относится к IV-VII нашей эры, а другой — к бронзовому веку.

В гуннском слое обнаружены остатки нескольких горнов, вероятно, тут была выплавка металлов. Кроме того, найдены металлические подвески, выполненные в виде голов копытных животных. Также удалось обнаружить древнюю посуду из керамики, наконечники и скребки. Археологи предполагают, что древние люди добывали сырье для изготовления орудия у реки Кан.