Жительница Брюсселя Роза ханым Абазова получила награду с исторической родины

Роза Абазова награждена памятным знаком «100 лет образования Татарской АССР». В связи с нынешними юбилейными событиями в Татарстане эта награда вручается лицам, внесшим существенный вклад в государственное, социально-экономическое, научное и культурное развитие республики. Деятельность Розы Абазовой, лидера общественной организации «Татары Бельгии», в укреплении межнационального мира и согласия, сохранения и приумножения культурно-духовного наследия своего народа имеет большую значимость для имиджа исторической родины. С этими словами награду почетнейшей татарке Бельгии передал Данис Шакиров, председатель исполкома ВКТ. В знак уважения к ее почтенному возрасту, добрыми пожеланиями также были высланы и подарочные издания книг.

Профессиональный путь Розы ханым Абазовой был связан с литературой: она была обозревателем в крупной библиотеке одного из научных институтов Кабардино-Балкарии, заведующей общественной библиотеки в Нальчике. К тому же, именно там, в Нальчике она стояла у истоков создания татарской группы, много лет была лидером и душой сообщества. Роза ханым имеет богатый опыт по сохранению родного языка и культуры за пределами исторической родины, и, несмотря на свой преклонный возраст, и сегодня активна в своем стремлении помочь национальному вопросу. Более 15 лет проживает она в Бельгии, здесь у нее две дочери, один сын проживает в Нальчике. У нее 8 внуков и 12 правнуков. Родом Роза ханым из Сармановского района РТ, именно там в послевоенные годы она начинала свой трудовой путь. Связи с малой родины она не теряла никогда и сейчас часто приезжает в Сарманово. Татары Бельгии с большим почтением относятся к своему духовному лидеру. Такое необычное внимание к своей личности, оценка ее общественной деятельности растрогала Розу ханым до слез.

Награду в футляре из красного эфалина, Всемирный конгресс татар передал в Брюссель через председателя «Tatars in Belgium» Лилию Валееву. Круглый знак изготовлен из латуни с золотым покрытием и многоцветными эмалями. На крышке футляра нанесен серебряным тиснением логотип Празднования 100-летия ТАССР. На лицевой стороне Знака, в центре – цветное изображение Государственного герба Республики Татарстан, по окружности – надписи: слева – «ТАССР ТӨЗЕЛҮГӘ 100 ЕЛ», справа – «100 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР», внизу – «2020».

Лилия Шмитц

Бельгия