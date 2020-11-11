Жительница Москвы Сабира Галимова отметила 100-летний юбилей

Со 100-летием от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина ее поздравили заместитель Полпреда Эмиль Файзуллин и сотрудники представительства.

Сабира Бариевна живет с дочерью Нурией Абдурахмановной. Гостей они встретили дома, за накрытым столом.

Эмиль Венерович, сказав долгожительнице теплые слова пожеланий, подчеркнул, что в этом году и Татарстан отмечает 100-летие образования ТАССР. Он ей подарил памятную медаль к юбилею республики.

Сабира Бариевна поблагодарила за внимание, отметила, что ее детство и молодость прошли в Татарстане. Она родилась в Зеленодольском районе республики. Наступившая в 30-е годы коллективизация вынудила ее семью перебраться в Казань. До начала войны, до 1941 года, Сабира Бариевна работала упаковщицей на Казанском государственном жировом комбинате им. М.-Н. Вахитова (в 1965 году был переименован в Казанский химический комбинат имени М. Вахитова).

В годы войны трудилась станочницей на военном заводе.

В феврале 1946 года вышла замуж за Абдурахмана Галимова, и молодая семья переехала в Москву, где жил и работал муж. В столице Сабира Бариевна сменила много мест работы — трудилась на хлебозаводе, на фабрике домашней обуви и заводе «Метталист».

Галимовы воспитали двух сыновей и дочь. Сейчас Сабиру Бариевну радуют три внука и два 2 правнука. К сожалению, она уже почти 20 лет живет без мужа, он ушел из жизни в 2001 году. Супруги вместе прожили 55 лет.

Несмотря на свой серьезный возраст, Сабира Бариевна в прекрасной форме – ясный ум, хорошая память. Сотрудников Полпредства она окружила заботой и вниманием, угостила пирогами. Рассказала, что до 95 лет каждое утро делала зарядку. Лето проводит с дочерью на даче — любит заниматься садом и огородом.

«Я нахожу радость в труде», — говорит Сабира Бариевна. И именно в работе видит секрет своего долголетия.

Напомним, что в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы и 100-летия образования ТАССР Полпредство Татарстана провело благотворительную акцию — поздравило 100 ветеранов-москвичей, перешагнувших вековой юбилей.

tatmsk.tatarstan.ru