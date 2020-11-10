Жизнь в творческом горенье

Человек рожден для того, чтобы быть счастливым и по утрам просыпаться от радости жизни. Тем более, человек творческий! И поэтому я благодарен судьбе за негаданную встречу в г. Туймазы с многогранно одаренным человеком, талантливым поэтом и краеведом Нурией Закировной Валиахметовой.

Прежде всего меня подкупило в ней то, что она обладает редкой в нынешний век способностью думать о своих товарищах по перу, радоваться их успехам, оказывать им всяческую помощь и радовать содействием. И еще привлекло к себе ее детская искренность и доверчивость, что является одним из обязательных черт характера настоящего поэта. Яркое подтверждение этому — ее многосторонняя творческая деятельность.

Относительно недавно став на литературную стезю, она успела завоевать уважение и любовь, как своих товарищей по перу, так и многочисленных читателей. Причем, литературно-подвижническую деятельность она начала с выпуска уникальной в своем роде литературно-краеведческой книги «Калэм яктысында-хезмэт чагылышы»(«Поэтическое перо туймазинцев», 2018), куда вошли библиографические очерки о татарских писателях-наиболее активных членах литературного объединения. Книга альбомного формата является незаменимым справочным материалом для всех изучающих литературу родного края, так как в нее вошли биографии и основная библиография: Т.Идрисова, Н.Миннехановой, Н.Валиахметовой, А.Бикметовой, Т.Фарваевой, Х.Хуснутдиновой, Ф.Якуповой.

Вторая книга Нурии Валиахметовой с лаконичным названием «Юбилей елындагы юбилярлар» (Юбиляры литературного Юбилея ЛИТО, 2018) также является литературно-краеведческим изданием, в которую вошли очерковые материалы о туймазинских писателях, юбилеи которых совпали с Юбилейным годом и их избранные произведения (А.Сафуанов, Т. Фарваева, М.Абрарова, Т. Исхаков, Д.Яушев-80, Н.Яушев, З.Низамутдинов-70, З.Гарипова, Ф.Якупова-65, А.Шайдуллина-60, Х.Хабибуллин Н.Валиахметова-55).

Третья книга Н. Валиахметовой «Йомгак сутелэ жырлап» («Катится клубочек песенный») посвящена литературной жизни последних лет города Туймазы и Туймазинского района. В ней подробно освещаются литературно-музыкальные мероприятия с участием писателей-туймазинцев. На страницах книги также нашли место лучшие стихотворения последних лет известных местных поэтов.

В четвертую книгу «Яшэгэндэ-яшик эле!» («Жить в творческом горенье», 2018) вошли материалы о проведенных литературных мероприятиях. Надо отметить, что благодаря стараниям Нурии Закировны также были изданы литературные альманахи поэтов-туймазинцев «Кунел серлэре» и «Кунел серлэре-2».

В настоящее время ею написаны и изданы более трех десятков книг по краеведению, часть их них переведены на русский и башкирские языки. Она — кандидат экономических наук, является Лауреатом трех литературных премий, победителем многочисленных городских и республиканских конкурсов, награждена многочисленными Почетными грамотами, благодарственными письмами , орденами и медалями…..

Вот в таком благородном литературно-подвижническом темпе живет писатель и краевед Нурия Звкировна Валиахметова, за что хочется ее только поблагодарить от всей души и пожелать новых успехов в своем творчестве. И еще хочется , чтобы таких людей было побольше в наше нелегкое время-ведь именно благодаря им горизонты нашей эпохи становятся светлей.

Мансур Сафин, поэт, член Союзов писателей России и Татарстана, член Международного Литературного Фонда