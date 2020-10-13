Журнал «Безнен мирас» посвятил новый номер основателям ТАССР и татарским деятелям

Журнал «Мирас» посвятил новый номер основателям ТАССР и видным татарским ученым и деятелям искусства. Читатель сможет окунуться в атмосферу 20-х годов прошлого века и узнать о жизненном пути, успехах и провалах одного из основателей республики Мирсаида Султан-Галиева, писателя Гаяза Исхаки и многих других.

Авторы журнала утверждают, что для ответа на вопрос «Кем мы станем?» сначала нужно узнать, кем мы были. Поэтому было решено новый выпуск посвятить наследию великих людей, живших в Татарстане. На первых страницах рассказывается о творчестве автора знаменитого произведения «Зулейха» Гаяза Исхаки.

«Известно, что половина нации — женщины, оберегатели духовности нации — женщины, хранители языка, особого произношения и наречий всех наций — женщины, воспитатели мужчин, будущих отцов, и девушек, будущих матерей, — женщины», — этими словами писателя открывается октябрьский номер журнала «Безнен мирас».

Далее авторы в статье «Кто он — Султан-Галиев» рассказывают об успехах и провалах, обидных упущениях и горьких утратах 20-х годов, когда произошло образование ТАССР.

Кроме того, в номере присутствует статья «Девушка из Каракашлы на финской земле», посвященная поэтессе Гаухар Туганай, путевые заметки Гази Кашшафа (близкого друга поэта-героя Мусы Джалиля) «У чертова родника», а также вырезка из газеты «Чулпан», которую выпустили в Томске в 1918 году. В ней воссоздается национальная общественная и политическая жизнь сибирских татар в сложный период нашей страны.

tatar-inform.ru