Журнал «Казан утлары» начинает выпуск татарских произведений в карманном формате

Журнал «Казан утлары» начинает выпускать книги с произведениями татарских авторов в карманном формате. Откроет серию повесть Набиры Гиматдиновой «Уйламаган көнем юк».

О новом формате книг рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. «Мы поменяли несколько параметров и придумали новый формат книги. Такое издание должно быть интересным и удобным для чтения. Самое главное — мы нашли нужную форму, книга умещается и в кармане. Люди привыкли пользоваться телефонами, книги тоже не должны быть больше формата гаджетов. Они удобны для чтения в дороге. Poking book (карманная книга) — самый распространенный в мире формат. Мы предлагаем татарскому читателю татарскую книгу нового формата», — подчеркнул он.

Шамиль Садыков назвал еще одну особенность книги — ее интерактивность. Используя QR-код, читатель сможет перенестись на страницу обсуждения произведения в соцсети Instagram.

Генеральный директор АО «Татмедиа» также пояснил, что в качестве автора первой книги серии неслучайно была выбрана популярная писательница Набира Гиматдинова. «В журнале „Казан утлары“ мы изучили интерес к ее произведениям и решили остановить свой выбор именно на этом авторе», — заметил Шамиль Садыков.

Гулюза Ибрагимова

tatar-inform.ru