Сегодня журнал «Магариф» подвел итоги и торжественно наградил победителей конкурсов «Урок истории: 100 лет ТАССР» («Тарих дәресе: ТАССРга 100 ел»), «Зеленая колыбель» («Яшел бишек»), «Печальные напевы саза» («Моңлы саз чыңнары»), «Лучший урок по Федеральным государственным стандартам» («Федераль дәүләт стандарталары буенча иң яхшы дәрес»). Участие в конкурсах приняли множество учителей, призовые места заняли 32 специалиста.

Дипломы и памятные призы победителям вручили эксперты и члены жюри — главный редактор журнала «Магариф» Сюмбель Таишева, писатель, лауреат премии Г. Тукая Вахит Имамов, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор исторических наук Фаяз Хузин, доктор педагогических наук, профессор КФУ Джаудат Хусаинов, кандидат педагогических наук, доцент Института химии им. А.М. Бутлерова КФУ Фидалия Халикова.

Победителями конкурса «Урок истории: 100 лет ТАССР» («Тарих дәресе: ТАССРга 100 ел») стали Ринат Хайруллин, Рамиль Сулейманов и Фирая Галиева.

Лучшими по ФГОС по биологии, физике, математике, химии, робототехнике и экономике были признаны уроки Чулпан Самигуллиной, Ландыш Залеевой, Радика Бакирова, Оксаны Попондополо, Ильназа Маликова и Фаниза Гаязова.

Лауреаты конкурса «Зеленая колыбель», который проводится уже в третий раз совместно с группой компаний «Татнефть» по номинациям «Экология», «Биология», «География», «Природоведение», «Окружающий мир» — Ильшат Назипов, Фарида Насретдинова, Разина Сабирова, Лилия Шагиева, Рамзия Нурмиева, Люзия Хазиева, Миляуша Габделахатова, Лидия Константинова, Раушания Нигъматуллина, Гузалия Гиниятуллина, Рамиля Салимова, Флюра Абдуллина, Марина Бызова, Наиля Гиззатулина, Айгуль Гатиятуллина.

Победителями конкурса «Печальные напевы саза» стали Гульшат Агзамова, Альбина Агзамова, Ирина Макарова, Кадрия Нуриева, Эндже Хасанова.

— Уважаемые участники! Вы — хозяева сегодняшнего мероприятия, победители конкурсов журнала с 107-летней историей. Огромное спасибо всем за участие. Желаю, чтобы мы и дальше всегда были вместе. и также плодотворно сотрудничали. Вы — наши авторы, наше самое большое богатство! — подчеркнула Сюмбель Нурисламовна.

Награждение совпало с еще одной памятной датой в жизни одной из победительниц конкурса «Зеленая колыбель» в номинации «География» — учительнице истории и обществознания Усалинской средней школы Мамадышского района Лидии Константиновой исполнилось 55 лет. Члены жюри поздравили педагога с юбилеем и пожелали дальнейших трудовых успехов.

— Я читаю журнал «Магариф» уже 55 лет! С детства люблю и уважаю ваше издание. Спасибо вам большое! Желаю вам процветания! — поблагодарила Лидия Семеновна.

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