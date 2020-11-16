Жюри Межрегионального конкурса «Шома бас» («Танцуй веселей») выбирает победителей

С 06 октября по 08 ноября принимались заявки на Межрегиональный конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей»). По заявкам в конкурсе примут участие 706 человек 69 танцевальных коллективов из Свердловской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Кировской, Самарской областей из Республик Татарстан, Коми, Башкортостан, Карелия, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

С 09 ноября по 18 ноября жюри просматривает видео-материалы выступления конкурсантов.

Состав жюри:

Председатель жюри — Хаметов Айрат Ренатович, художественный руководитель Государственного ордена Дружбы народов Ансамбля песни и танца Республики Татарстан, обладатель Золотой медали Тюркского мира, народный артист Республики Татарстан.

Яфарова Лилия Гадельшевна – хореограф–балетмейстер постановщик, обладатель нагрудного знака «За достижения в культуре» Министерства культуры РТ, Лауреат Международных, Всероссийских и Республиканских конкурсов методист- ГБУ «Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».

Хаметова Лейсан Рашидовна — доцент, заведующая кафедрой хореографического искусства КазГИК, народная артистка РТ, педагог хореограф ГАПИТ РТ.

На второй тур конкурса 21 ноября в город Екатеринбург будут приглашаться руководители коллективов. В этот день будут просматриваться материалы, определены победители, пройдут мастер-классы по татарским танцам и награждение победителей. «). Обладатель Гран-при конкурса получит Сертификат на сумму 150 000 рублей для пошива татарских национальных сценических костюмов.

Имена победителей и лучшие видеоматериалы с выступлениями участников будут транслироваться в заключительном этапе, 22 ноября в Интернете на сайте Свердловского государственного областного дворца народного творчества, Постоянного Представительства Республики Татарстан в Свердловской области и на сайте уральских татар.

Организаторы – Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области», Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества».

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