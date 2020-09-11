Зиля Валеева: В первую очередь голосуем за будущее Татарстана

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева проголосовала на выборах на избирательном участке № 56 в Казани. Она призналась, что голосует «за будущее Татарстана».

«Мы в первую очередь голосуем за будущее нашей республики. Тем более что нам есть чем гордиться – впечатляющие открытия, много прибавляется того, что действительно повышает качество жизни людей. Но нам еще есть куда расти. Именно с этими надеждами, мечтами, что республика и дальше будет такими же темпами развиваться, чтобы каждый человек почувствовал, что он живет именно в Татарстане и у нас высокая планка качества жизни, голосуем», – сказала Валеева.

Председатель Общественной палаты отметила, что только в ее семье есть четыре поколения избирателей. «Самая старшая – моя мама, которой 91-й год [идет], а самая младшая – внучка-второкурсница. По кандидатуре Президента Татарстана мы абсолютно едины во мнении. Сегодня практически все на разных участках будем голосовать досрочно», – поделилась она.

Валеева подчеркнула, что все участки подготовлены, на них созданы необходимые условия для голосования. «Сегодня первый день голосования, и участки готовы принять избирателей. Правда, как выяснилось, мы рассчитывали, что сегодня придет не так много избирателей, но уже с 8 часов утра много людей. То есть такой формат нужен, удобен. Не обязательно же всем приходить в один день, да еще и в последний», – заметила она.

Проголосовать на выборах можно 11, 12 и 13 сентября. В Татарстане проходят выборы Президента республики и муниципальных депутатов, а также довыборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ.

tatar-inform.ru