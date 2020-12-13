Зимний книжный фестиваль стартовал в Национальной библиотеке РТ

В Национальной библиотеке РТ стартовал книжный фестиваль «Смены»-2020. В течение двух дней пройдет ярмарка, где издательства будут продавать редкие книги без магазинной наценки, АО «Татмедиа» проведет подписную кампанию на все свои 17 журналов, а также пройдут лекции и мастер-классы.

«Такой фестиваль у нас проходит уже с 2013 года. Очень важно, что здесь не просто продают книги, но и напоминают от том, зачем они нужны. Такие проекты необходимы, потому что сегодня культуре чтения в молодежной среде сейчас уделяется несколько меньше внимания, чем 30-40 лет назад», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Она купила на ярмарке две книги и подчеркнула, что это только начало пути. Аюпова вместе со своей семьёй планирует еще раз посетить фестиваль и приобрести еще несколько книг.

«Сегодняшнее событие для нас — большая радость, потому что это праздник книги. Мы ждем новых посетителей. Программа фестиваля обширная, и каждый может найти себе мероприятие на свой вкус, но все это связано с книгой и смыслами», — отметила директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

На ярмарке книг порядка 20 издательств продают редкие книги, которые трудно найти в обычных магазинах. В частности, на фестивале прошла презентация книги «Каждый день думаю о тебе» Набиры Гиматдиновой, которая впервые поступила в продажу именно на этом фестивале.

Кроме того, на протяжении двух дней на фестивале работает специальная секция, где любой желающий может оформить подписку на любой из 17 журналов АО «Татмедиа».

Программу мастер-классов открыла лаборатория по расшифровке рукописей, где гости фестиваля могли освоить базовые навыки работы с историческими рукописями.

«Мы будем расшифровать записи, написанные арабской графикой на татарском языке в начале ХХ века. Это первая наша лаборатория, где поучаствовать могут все желающие. Обычно такой расшифровкой занимаются специалисты», — сообщил заведующий отделом рукописей и редких книг Национальной библиотеки РТ Айрат Загидуллин.

Расшифровка — дело небыстрое. Лаборатория начала работу в 11 утра и закончит только в 6 вечера. За это время переведут на русский язык дневник дочери татарских эмигрантов в Китае, воспоминания человека, родившегося в обычной крестьянской семье в конце ХХ века, и воспоминания уроженца и жителя деревни Старый Муй, написанные в 1928 году.

Фестиваль проходит 12 и 13 декабря с 11 до 19 часов в здании Национальной библиотеки РТ.

Арсений Каримов

www.tatar-inform.ru