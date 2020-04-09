Зулейха откроет глаза на родине пращуров Чингиза Айтматова

Создатели сериала «Зулейха открывает глаза» нашли-таки в Татарстане татарскую деревню образца 1930-х годов. Прообразом села Юлбаш в картине стал деревянный комплекс «Татар Авылы» в Зеленодольском районе, где на прошлой неделе снимали эпизод с раскулачиванием семьи героини Чулпан Хаматовой. Отсюда съемочная группа кинокомпании «Русское» переехала в Кукморский район, где в старинном селе Маскара с 7 по 9 февраля снимет эпизоды отправки обоза ссыльных крестьян и их ночевки в местной мечети 1791 года постройки. Подробнее — в материале «Реального времени».

ЧТО ТАТАРСТАНЦАМ ХОРОШО, ТО КИНОШНИКАМ ПЛОХО

Около полугода продолжается работа над фильмом «Зулейха открывает глаза», но некоторые сцены, которые войдут в начало картины, сняли лишь на прошлой неделе. Все потому, что поиск нужных локаций дался непросто. Например, серьезной проблемой стало найти татарскую деревню образца 1930-х годов — уж больно добротно выглядели села в республике, вздыхали создатели сериала. Поэтому родное село Зулейхи — Юлбаш — хотели снять в пермском музее деревянного зодчества, но так как он на балансе Минкульта, бюрократические препоны, необходимость согласования съемок с чиновниками осложняли процесс. В итоге кинокомпания «Русское» вернулась в нашу республику, где нашла подходящую натуру. Татарский период жизни героини Чулпан Хаматовой воссоздали на базе музея под открытым небом «Татар Авылы» в Зеленодольском районе.

— Действительно, мы не могли найти татарскую деревню в Татарстане, как бы смешно это ни звучало. У вас все так чисто и ухоженно, что подобрать деревянную деревню без сайдинга, газовых труб, асфальта и других признаков цивилизации было невозможно. Даже в промышленных районах у вас зеленая трава и свежепокрашенные заборы. Видимо, это какая-то особенность национального самосознания. Я большей чистоты не видел никогда и нигде. Это прекрасно для ваших жителей, но очень плохо для нашего фильма, — смеется исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов. — В Перми было сложно с организацией съемок, поэтому в итоге мы нашли компромисс и сняли деревню в «Татар Авылы».

Татарский период жизни героини Чулпан Хаматовой воссоздали на базе музея под открытым небом «Татар Авылы» в Зеленодольском районе. Фото tatar-zabavi.ru

«БУДЕМ ТУРИСТАМ РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТО ЗДЕСЬ СНИМАЛИ «ЗУЛЕЙХУ»!»

Директор «Татар Авылы» Минедамир Камальтдинов рассказал, как киношники «гостили» в его музее с 26 января по 4 февраля. Хотя деревянный комплекс в целом подходил под создание образа Юлбаша, его все же пришлось немного адаптировать под съемки. Например, татарский дом зажиточного крестьянина, разделенный на мужскую и женскую половины, подгоняли под избу Зулейхи и ее мужа Муртазы.

— Он у нас был не то чтобы современным, а красивым и светлым. Они немного похуже его сделали, под старину. Были строганые доски, а они горбыль прибили, покрыли морилкой и стены потемнее сделали. Неудобства? Что вы, наоборот, нам приятно было, мы обрадовались. Будем теперь туристам рассказывать, что здесь снимали «Зулейху»! Я и сам снялся, маленькую роль мне дали, — радуется Минедамир Камальтдинов.

В сериале ему пришлось изображать батрака — одного из жителей Юлбаша, которые пришли раскулачивать семью главной героини: «Как раз мы с Чулпан вместе снимались. Я искал сундук Зулейхи, ценные вещи. Нашел шкатулку, но у меня ее отобрал красноармеец. Тут Зулейха попыталась вырвать эту шкатулку, толкалась. Вот такая сцена небольшая. Потом еще я ходил по дому, осматривался и говорил: «О, посмотрите, как они богато живут!»

Под декорации использовали и внутренний двор музея, где расположены дома гончара, кузнеца, ветряная мельница. Киногруппа привезла с собой из Москвы не только реквизит, но и лошадей.

НА РОДИНЕ ПРАЩУРОВ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Из Зеленодольского района съемочная группа переехала в Кукморский район — в село Маскара, где сегодня стартуют съемки новых эпизодов. Будет задействован и местный старинный мусульманский храм — первая соборная мечеть.

— Здесь мы снимаем эпизод из фильма, связанный с путешествием обоза с раскулаченными, который останавливается на ночевку в мечети, превращенной в хлев, — рассказал Илья Папернов.

У деревни Маскара богатая история, она упоминается с 1678 года, а в XIX веке славилась как один из крупных центров мусульманского образования. В местных медресе обучались известные богословы и общественные деятели Г. Курсави, Х. Амирханов. Село также знаменито тем, что здесь жили предки по матери писателя Чингиза Айтматова. Сохранилось несколько старинных сооружений: Дом купцов Утямышевых — архитектурный памятник второй половины XIX века, первая соборная мечеть, вторая соборная мечеть XIX века, обе недействующие, но под охраной государства.

Двухэтажное здание первой соборной мечети с минаретом в центре — памятник архитектуры республиканского значения. Считается одним из старейших кирпичных культовых сооружений на селе в стиле раннего классицизма с элементами барокко в интерьере. В мечети два зала, оформленных аналогично казанской мечети «Марджани». В ее интерьере и снимут сцену из фильма.

В съемках будет задействован местный старинный мусульманский храм — первая соборная мечеть.Фото kitubijca.livejournal.com

— Когда я читала книгу Яхиной, я прямо видела нашу деревню, как по ней едет обоз. Если помните, по сюжету в мечети ночью умирает один из ссыльных — мулла, и его жена навзрыд плачет. Зулейха просыпается под ее плач. Раскулаченных потом забирают, даже не похоронив муллу, оставив его на полу в мечети. Вот эту сцену и хотят снимать в нашей мечети 1791 года постройки. Более подходящего здания в Татарстане, наверное, нет. Мы начали ее реставрировать, но еще не закончили, — рассказала «Реальному времени» директор краеведческого музея Кукморского района Лябуда Давлетшина.

В селе также есть старинное кладбище начала XVII века, и местные жители предполагали, что здесь снимут сцену, как Зулейха с мужем закапывают между могилами дочерей мешки с зерном, но у продюсеров оказались другие планы: «Кладбище будем снимать не в Кукморском районе, а около наших декораций в Семруке в Лаишево — это будет чуть позже».

Попасть на экран смогут и местные жители — их задействуют в массовке. Районные власти помогают с организацией, например, при формировании обозов ссыльных: «Наших будет 15 обозов с лошадьми и санями. Остальные девять привезли из Москвы, еще есть лошади из Казани. Мы также подготовили для съемок 20 баранов и четыре ягненка. Кроме того, примерно 20 человек от нас снимаются в мечети, как раз сегодня прошел кастинг. Еще в массовке около 55 взрослых и 20 детей. Так как дело в 30-е годы происходит, всей одеждой они сами обеспечивают», — рассказала замглавы Кукморского района Равия Каримуллина.

Мечеть считается одним из старейших кирпичных культовых сооружений на селе в стиле раннего классицизма с элементами барокко в интерьере. Фото kitubijca.livejournal.com

«ОЧЕНЬ РАДЫ, ЧТО ДОВЕЛОСЬ СНИМАТЬ ТАКОЙ ПРОЕКТ В ТАТАРСТАНЕ»

Некоторые коррективы в график съемок «Зулейхи» внес предстоящий визит Владимира Путина в Казань. 12 февраля киногруппа должна была снимать в Казанском кремле эпизод прибытия раскулаченных в пересыльную тюрьму, но пришлось перенести на 16-е. Поэтому во вторник будут снимать на территории КФУ:

— Здесь мы снимем сцену разговора Игнатова с женщиной во время посещения местного ОГПУ — такая бытовая зарисовка. КФУ выбрали потому, что архитектура позволяет минимальными усилиями создать условия. Например, пустить массовку — и ты уже в той эпохе. Это будет натурная съемка во внутреннем дворике университета, — рассказал исполнительный продюсер проекта Илья Папернов. — Мы никогда большего гостеприимства, сотрудничества не видели, как в Татарстане. Понимаем, сколько неудобств может принести киносъемка, и мы ценим то, с каким пониманием люди относятся к перекрытиям в городе, которые были и еще будут. Мы благодарны за это и городу, и казанцам. И очень рады, что нам довелось снимать такой проект в Татарстане.

После отъезда российского президента 16 февраля фильм продолжат снимать на территории кремля, 18-го большая натурная съемка пройдет у Спасской башни, она охватит территорию от улицы Кремлевской до Чернышевского и площади 1000-летия. Фильм «Зулейха открывает глаза» может выйти на экраны уже в 2019 году, его покажет телеканал «Россия 1».

Василя Ширшова

realnoevremya.ru