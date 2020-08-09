Штаб татарской молодежи посетил могилы Фарида Сейфуль-Мулюкова и выдающихся татар Москвы

Штаб татарской молодежи посетил Даниловское кладбище, где похоронены многие татары, оказавшие большое влияние на науку, культуру, политику и спорт. Так, они навестили захоронения очень известных в свое время людей, таких как первый секретарь Татарского обкома КПСС Фикрят Табеев, журналист-международник Фарид Сейфуль-Мулюков.

Сейфуль-Мулюков известен миллионам советских зрителей как журналист популярных телепередач «Международная панорама» и «Сегодня в мире». А вот имя разведчика Ибрагима Аганина известно небольшому кругу людей. Уроженец татарского села Сургодь в Мордовии, он блестяще знал немецкий язык, поэтому ему во время Великой отечественной войны приходилось перевоплощаться в офицера вермахта. Его называли «наш человек в гестапо». Скончался Аганин в 1987 году от обширного инфаркта.

Активисты штаба также возложили цветы на могилу Абдулхана Ахматзяна — советского и российского историка-международника, специалиста по истории международных отношений и дипломатии XX века. Ахматзян составил словарь дипломатических терминов «Азбука дипломата», его учениками были будущие крупные политические деятели, министры иностранных дел, послы и дипломаты. Регалии ученого впечатляют: доктор исторических наук, почетный профессор МГИМО, советник 1-го класса МИД СССР, заслуженный деятель науки РФ. По словам активистки штаба Лилии Гадель, покойный был их частым гостем.

«Абдулхан Абдурахманович принимал активное участие в общественной жизни татар Москвы, был аксакалом татарской московской общины, другом Штаба татар Москвы. Он посвятил несколько очерков подвигу Мусы Джалиля и его соратников, восстановлению доброго имени солдат 825-го батальона легиона «Идель-Урал», был награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», — отметила Гадель.



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