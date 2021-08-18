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Начальник комитета по работе с татарской молодежью Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Всемирного форума татарской молодежи Муслюмова Ленария Радиковна

Начальник комитета по работе с татарской молодежью Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Всемирного форума татарской молодежи Муслюмова Ленария Радиковна

Родилась 27 декабря 1994 года, в г.Уфе, Республики Башкортостан

Образование

  • В 2019 году окончила ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) Федеральный университет. Филология: «Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика»;
  • ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет. Повышение квалификации в Высшей школе государственного и муниципального управления К(П)ФУ «Эффективность деятельности».

Трудовая деятельность

  • 2014-2017гг. – ведущий референт отдела по работе с татарской молодежью Исполкома Всемирного конгресса татар, г.Казань;
  • 2017-2019гг. – пресс-секретарь генерального директора Дубайское Агентство Недвижимости «ДАН», Объединенные Арабские Эмираты;
  • с 2019г. – начальник комитета по работе с татарской молодежью Исполкома Всемирного конгресса татар, г.Казань;

Общественная деятельность:

  • 2014-2017 г. – ответственный секретарь Всемирного форума татарской молодежи;
  • 2017 г. – ответственный секретарь Молодежной общественной палаты при Государственном Совете РТ;
  • с 2018 г. – Член Евразийской академии телевидения и радио;
  • с 2019 г. – Председатель Всемирного форума татарской молодежи;
  • с 2019 г. – Член Совета молодежной палаты при Государственном Совете РТ;
  • с 2019 г. – Член Национального Совета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар

Награды

Награждена дипломом “Талантливая молодежь России” министра образования Российской Федерации А.А. Фурсенко (2012 г.).

Контакты

[email protected]

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