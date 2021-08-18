Начальник комитета по работе с татарской молодежью Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Всемирного форума татарской молодежи Муслюмова Ленария Радиковна

Родилась 27 декабря 1994 года, в г.Уфе, Республики Башкортостан
Образование
- В 2019 году окончила ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) Федеральный университет. Филология: «Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика»;
- ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет. Повышение квалификации в Высшей школе государственного и муниципального управления К(П)ФУ «Эффективность деятельности».
Трудовая деятельность
- 2014-2017гг. – ведущий референт отдела по работе с татарской молодежью Исполкома Всемирного конгресса татар, г.Казань;
- 2017-2019гг. – пресс-секретарь генерального директора Дубайское Агентство Недвижимости «ДАН», Объединенные Арабские Эмираты;
- с 2019г. – начальник комитета по работе с татарской молодежью Исполкома Всемирного конгресса татар, г.Казань;
Общественная деятельность:
- 2014-2017 г. – ответственный секретарь Всемирного форума татарской молодежи;
- 2017 г. – ответственный секретарь Молодежной общественной палаты при Государственном Совете РТ;
- с 2018 г. – Член Евразийской академии телевидения и радио;
- с 2019 г. – Председатель Всемирного форума татарской молодежи;
- с 2019 г. – Член Совета молодежной палаты при Государственном Совете РТ;
- с 2019 г. – Член Национального Совета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар
Награды
Награждена дипломом “Талантливая молодежь России” министра образования Российской Федерации А.А. Фурсенко (2012 г.).