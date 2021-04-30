115-летию поэта-героя Мусы Джалиля посвящается…

28 апреля в МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» была проведена литературная-музыкальная композиция , посвященная 115-летию со дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля. Его богатое поэтическое наследие вошло в золотой фонд многонациональной литературы России, а жизнь поэта стала легендой, примером творческого взлета человеческой личности.

На мероприятии обучающиеся и гости вспомнили жизнь и творчество Мусы Джалиля через тематическую презентацию и видеофильмы, в которых запечатлена историческая память поэта. На протяжении всего мероприятия звучали поэтические строки на русском и татарском языках из таких известных произведений военного периода, как: “Мои песни”, “Разлука”, “Ышанма”, «Слеза». Победителями ежегодного городского конкурса «Джалиловские чтения»: Филипповой Дианой, Ахмадишиной Миланой, Хафизовым Рамазаном, Моисеевой Екатериной – были прочитаны проникновенные строки из стихотворений, написанных для детей. Сотрудники учреждения инсценировали яркие и трогательные моменты из жизни Мусы Джалиля, в их исполнении также прозвучали народные песни и песни о войне.

Ни страшные пытки, ни камера смертников не сломили волю поэта. Муса Джалиль был казнен, не предав Родины. Имя поэта стало олицетворением гуманизма и символом мужества.

В заключение мероприятия присутствующие почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«ЦДиЮТТ «Патриот»

Сургут