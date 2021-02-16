Василь Шайхразиев посетит с рабочим визитом Оренбургскую область

17-18 февраля заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Cовета Василь Шайхразиев проведет официальные встречи с руководителями Оренбургской области. Также встретится активом татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
Здесь пройдет V Форум татарских женщин Оренбургской области. Председатель Национального Совета примет участие в мероприятии. Василь Шайхразиев во время поездок по регионам России посещает татарские деревни. В Оренбургской области вице-премьера ждут в селе Мустафино.