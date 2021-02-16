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Василь Шайхразиев посетит с рабочим визитом Оренбургскую область

Василь Шайхразиев посетит с рабочим визитом Оренбургскую область

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 16.02.2021 0

17-18 февраля заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Cовета Василь Шайхразиев  проведет официальные встречи с  руководителями Оренбургской области. Также встретится активом татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.

Здесь пройдет V Форум татарских женщин Оренбургской области. Председатель Национального Совета примет участие в мероприятии. Василь Шайхразиев во время поездок по регионам России посещает татарские деревни. В Оренбургской области вице-премьера ждут в селе Мустафино.

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