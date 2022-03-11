Депутаты обсудили вопросы обеспечения школ современными учебниками по родным языкам

10 марта состоялось заседание Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, на котором депутаты обсудили пути решения проблем внедрения учебников по родным языкам и включения учебников в федеральный перечень и рассмотрели ряд вопросов. В работе заседания принял участие заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов.

С информацией о работе по внедрению учебников по родным языкам и включению учебников в федеральный перечень на заседании комитета выступил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Он напомнил, что в настоящее время в школах республики организовано обучение и воспитание на 5 языках (русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский), а 8 языков являются предметом изучения (русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский, иврит). Кроме этого, в 100 отделениях воскресной школы изучаются язык и культура 25 национальностей.

Министерством просвещения РФ в федеральный перечень учебников включены 89 учебников татарского языка и литературы, выпущенные Татарским книжным издательством, издательствами “Мәгариф-Вакыт”, Академии наук РТ, Института развития образования РТ и Татармультфильм.

В образовательном пространстве республики используются 79 учебных изданий, переведенных на татарский язык. Перевод учебных изданий с русского языка на татарский язык осуществляет Татарское книжное издательство.

Вместе с тем в 2016 году было принято решение о необходимости обязательного включения переводных учебников в федеральный перечень. Так, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от в случае перевода учебника из ФПУ на родной язык, необходимо данный переводной учебник использовать в учебном процессе только после его включения в федеральный переченьв новой редакции.

В целях обеспечения образовательных организаций РТ учебно-методической и научной литературой на языках народов РФ за счет бюджета республики закупаются учебники, учебные пособия по удмуртскому языку и литературе, чувашскому языку и литературе, марийскому языку и литературе, мордовскому языку и литературе.

О работе по разработке, изданию и внедрению современных учебников рассказали заместитель директора Института языка, литературы и искусства имени Г.Ибрагимова Академии наук РТ Олег Хисамов, директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин, депутат Госсовета, генеральный директор общеобразовательной организации “Бала-Сити” Альбина Насырова, депутат Госсовета, директор школы “Адымнар – путь к знаниям” Айдар Шамсутдинов.

Обсуждая вопрос о внедрении учебников по родным языкам в школьные программы и включения их в федеральный перечень, депутаты Ркаил Зайдуллин, Рамиль Тухватуллин и Рауфаль Мухаметзянов выразили обеспокоенность недостаточным объемом уроков для изучения родных языков, предусмотренным федеральными образовательными программами и стандартами.

Заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов высоко оценил работу Министерства образования и науки республики по подготовке и внедрению в школах современных учебников по родным языкам. “Все возможные вопросы качества учебников, подготовки методических пособий изучены и учтены, – отметил он. – Это говорит о самом серьезном подходе к решению проблемы. Однако для достижения реальных целей по обучению и воспитанию детей на родном языке необходимо усилить работу и по другим направлениям. Мы должны заинтересовать как можно больше родителей в том, чтобы их дети знали свой родной язык. Для этого требуются грамотные руководители школ, преданные и любящие свой предмет учителя. Муниципалитеты и их отделы образования также должны относиться к этой задаче с глубоким пониманием дела”.

Комитет принял информацию к сведению и рекомендовал Министерству образования и науки РТ продолжить работу по разработке и внедрению учебно-методических комплексов нового поколения по изучению татарского языка, а также совместно с главами муниципальных районов и городских округов продолжить работу по обеспечению образовательных организаций учебно-методической и научной литературой на родных языках народов, проживающих в Республики Татарстан.

На заседании комитета были рассмотены и другие вопросы.

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