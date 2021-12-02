Дни татарстанского кино возвращаются в Оренбургскую область

С 3 по 5 декабря в Оренбургской области пройдут Дни татарстанского кино. Ранее Дни татарстанского кино проходили в Оренбургской области в 2019 году, и вот теперь возвращаются вновь. Организаторами выступили Министерство культуры Республики Татарстан и учреждение культуры «Татаркино».

На протяжении трех дней зрители смогут познакомиться с творчеством татарстанских режиссеров. В афише – две картины: «Апипа» (реж. Ильшат Рахимбай) и «Сумбуль» (реж. Рамиль Фазлиев, Рашид Маликов). Показы откроются 3 декабря в 18:00 в кинотеатре «Сокол» г.Оренбург показом фильма «Апипа». Далее фильмы переедут в село Татарская Каргала – 4 декабря в 15:00 покажут «Сумбуль» и в 17:00 – «Апипа», а также 5 декабря – в 12:00 («Сумбуль») и 14:00 («Апипа»).

Все фильмы будут показаны на татарском языке с русскими субтитрами.

Фильм «Сумбуль» снят по произведению Зифы Кадыровой «Сагынырсың – мин булмам». По сюжету картины, Сумбуль и Булат влюбляются друг в друга, у них рождается ребенок. Но Булат предает их чувства. Не в силах простить предательство, Сумбуль с маленьким сыном отправляется к родственникам в Бухару…

«Апипа» – первый тaтарский музыкальный фильм. Здесь снялись известные исполнители татарской эстрады Фирдус Тямaев, Элвин Грэй, Алсу Aбульханова и другие. Ключевые роли сыграли актеры Тинчуринского театра Aртем Пискунов, Резеда Сaляхова, Рустем Гайзуллин, Зульфия Вaлеева. Картина повествует о том, как женский музыкальный ансамбль «Апипа» отправляется на гастроли по республике. Случайным образом в коллектив вливается новый баянист, который с первого взгляда влюбляется в костюмершу ансамбля. Однако любовная линия не доминирует в фильме. Гастрольный тур сопровождается неожиданными поворотами и событиями. Кульминацией становится момент, когда героини фильма застревают на колесе обозрения. В безвыходной ситуации актрисы снимают маски и превращаются в ранимых женщин со своими жизненными проблемами.

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