Дочь Мусы Джалиля приняла участие в презентации «Моабитских тетрадей»

В московском книжном магазине «Библио-Глобус» презентовали четырехъязычное издание «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля.

Книга вышла в свет в Оренбурге на татарском, русском, английском и немецком языках к 115-летию со дня рождения поэта-героя. Ее издатели – Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» и Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева.

Книгу представил издатель, переводчик и историк Игорь Храмов.

В презентации приняла участие дочь поэта-героя Чулпан Мусеевна Залилова, заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин, директор московской школы № 1186 имени М.Джалиля Роза Шакирова.

«В различных российских городах, в том числе в Москве, установлены памятники Мусе Джалилю, названы улицы его именем. Все это говорит о масштабности личности. При этом длина жизни Мусы Джалиля была достаточно короткой, всего лишь 38 лет. А на момент начала войны – всего лишь 35 лет, по нынешним меркам – молодежь. А скольком им было сделано! Он печатался во многих газетах и журналах, у него вышло несколько книг со стихами, Джалиль был ответственным секретарём Союза писателей Татарской АССР, работал заведующим литературной частью Татарского оперного театра», – сказал Эмиль Венерович.

Он поблагодарил за издание книги, организацию презентации и подчеркнул, что памятные мероприятия к 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля будут проходить в течение года по всей стране.

Чулпан Мусеевна дала высокую оценку книге. «Книга замечательная, она издана на четырех языках в прекрасном формате, прекрасно иллюстрирована. Хочу вас поблагодарить и поздравить», – обратилась она к Игорю Храмову.

Также дочь Мусы Джалиля поделилась с участниками презентации личными воспоминаниями об отце, рассказала, каким он был в семье, в общении с друзьями. Вспомнила трудные моменты жизни, когда его объявили предателем, о непростом пути восстановления доброго имени поэта.

Учащиеся школы №1186 им. М.Джалиля Атабек Минажетдинов и Данис Шигапов прочли стихи поэта на татарском и русском языках.

«Моабитские тетради» – знаменитый поэтический сборник выдающегося татарского поэта, участника антифашистского подполья Мусы Джалиля (1906-1944). Произведения, написанные им во время заключения в берлинской тюрьме Моабит в ожидании смертного приговора, разными путями попали после войны в Советский Союз.

25 апреля 1953 года «Литературная газета» опубликовала сенсационную подборку из шести стихотворений Мусы Джалиля. Они, как возвращение честного имения героя, вышли в свет в переводе Ильи Френкеля.

В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 году за цикл стихов «Моабитские тетради» Мусе Джалилю была присуждена Ленинская премия в области литературы и искусства.

Оригиналы тетрадей хранятся в фондах Национального музея Татарстана и выносятся только раз в году, в день рождения поэта-героя.

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