«У поющего народа есть будущее»

Гала-концерт конкурса «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня») приняла в минувшие выходные «Пирамида». Буран и температура, приближавшаяся к 20 градусам мороза, создавала ощущение, что публика собиралась на другое традиционное, правда предновогоднее, мероприятие для любителей татарской эстрады — «Татар җыры». На самом деле новый форум нацелен на то, чтобы прежде всего поощрять авторов песен — композиторов и поэтов.

Впрочем, маститых солистов, таких, как оперный певец Ильгам Валиев, подобное не смущает, о чем он и поведал нашему корреспонденту: «Да, это конкурс не певцов, а авторов: поэтов, композиторов. Считаю, что такой конкурс был нужен, ведь многие из них просто потерялись в современных реалиях. Не секрет, что народ ждет песен попроще. А на „Яңа татар җыры“ пришло несколько сотен заявок, что повышает шансы авторов познакомить зрителей со своими произведениями. Думаю, конкурс станет проходить и в дальнейшем».

Ведущие гала-концерта, актеры казанских театров Ришат Ахмадуллин и Резеда Саляхова, вкратце рассказали об истории «Яңа татар җыры», о 350 заявках-песнях, а также о призовом фонде, который составил 2,3 млн рублей, перечислили членов жюри во главе с председателем Разилем Валеевым и предоставили слово вице-спикеру республиканского парламента Марату Ахметову, являющемуся еще и председателем комиссии по сохранению и развитию татарского языка.

Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия РТ начал свою речь с зачитывания приветственного слова Президента Татарстана Рустама Минниханова, которое завершается словами «у поющего народа есть будущее». После чего Ахметов обратился уже от своего имени к публике.

«Мне довелось полтора года назад выступать на презентации данного конкурса, организованного с целью дать новое дыхание песенному искусству, наконец сегодня мы увидим его результаты, — отметил спикер. — Творчество всегда должно развиваться, да, к татарской песне есть дополнительные требования, она должна сохранить свой моң и стать долгожителем в душе народа».

«Приятно получить статус первого исполнителя песни»

Кстати, именно благодаря Президенту РТ появилась возможность наградить не 14 авторов песен, а в два раза больше, да и количество номинаций прибавилось, о чем поведали и ведущие вечера, напомнив, что, кроме «Лучшая татарская песня», «Лучшая детская песня» и «Лучшая аранжировка», есть еще и специальная премия, с представления которой и решили начать. К микрофону позвали Раниса Габбазова —он спел композицию «Аллага шөкер», авторами которой являются Гузалия Павлова (музыка) и Рауза Хафизова (слова).

Татарин из Китая Базарбай Бикчантаев не только спел «Ләйлә», но оказался одним из авторов песни совместно с Зульфией Нигмановой. Базарбай не только сочиняет музыку, но и собирает песни китайских татар.

Еще одну специальную премию от имени Всемирного конгресса татар лауреатам вручал депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов. Ее обладателями стали авторы песен, один из которых проживает за пределами Российской Федерации. Например, песню «Гөнаһлардан беркем азат түгел» написал живущий в Италии Рафис Хуснутдинов в соавторстве с поэтессой из Башкортостана Дилей Булгаковой. Песню поэта из Чехии Кияма Курмакаева спела Алсу Абульханова, а Гелюза Зиятдин прислала видеообращение из Швеции.

Победителями номинации «Лучшая аранжировка» стали Ильмир Азгамов, Альберт Зиятдинов (30 тыс. рублей), Нияз Валиев (50 тыс. рублей) Расим Фасыхов (75 тыс. рублей), а награждал их известный продюсер Рустам Сарваров, который с радостью сообщил, что наконец-то пришло время оценивать и аранжировщиков, ведь они тоже являются авторами песен. Одну из них исполнила звезда Вагаповского фестиваля Гульсирин Абдуллина, поведавшая корреспонденту «БИЗНЕС Online» об особой атмосфере на «Яңа татар җыры»: «Здесь мы знакомимся и общаемся с авторами, в Вагаповском фестивале больше звучат наши древние напевы, а тут совершенно новые, и приятно получить статус первого исполнителя песни».

После антракта приступили к главной номинации — «Лучшая татарская песня». Ее победителей поздравляли новоиспеченная замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова и ректор института культуры Роза Ахмадиева. Здесь, к примеру, в паре с Тамчы Камаевой была поэтесса Равиля Шайдуллина, ее многие знают как владелицу известной пиццерии возле Черного озера.

Перед тем как объявить занявших первое место, на сцену вышел генеральный продюсер конкурса «Яңа татар җыры» Рифат Фаттахов, после чего пригласили на сцену композитора «И, йөрәгем!» Гульназ Закирову, а вот автор слов Роберт Миннуллин был награжден посмертно. Сертификат на 200 тыс. рублей, вернее причитающуюся ему «соточку», за поэта получила его вдова Клара ханум. Такую же сумму вручили Артуру Исламову с Булатом Ибрагимовым, т. к. организаторы решили, что обладателями «золотой медали» должны быть две пары творцов. В заключение автор песни «Татар, алга» Исламов сам же ее и спел, а чуть позже к нему хором присоединились все исполнители, участвовавшие в первом конкурсе новых татарских песен «Яңа татар җыры».