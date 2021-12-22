Молодежный форум российских соотечественников прошел в Беларуси

С 10 по 16 декабря в Минске и Гомеле более ста молодых российских соотечественников из стран СНГ встретились на Международном форуме «Новые реалии – новые возможности». Они приняли участие в тренингах и мастер-классах по работе в команде, правовой грамотности, управлению конфликтами и другим полезным навыкам. На торжественном открытии заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко отметил, что «молодежь – наше будущее, и эти люди должны знать, как жить дальше». По его мнению, для того чтобы молодые люди услышали и поняли представителей старшего поколениями, с ними нужно быть честными, говорить о проблемах и трудностях. «Также важно, что в Беларусь приехали представители разных стран, со своими обычаями и менталитетом, но тем не менее их многое связывает, в первую очередь русский язык и культура», – заметил дипломат.

В первый день работы форума состоялось пленарное заседание «Новые реалии и новые возможности для молодежного движения российских соотечественников». Среди спикеров — представители российского Совета Федерации, Россотрудничества, Росмолодежи и Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Делегация из Азербайджана состояла из 5 представителей соотечественников – студентов различных вузов страны. Татарскую молодежь Азербайджана представила член молодежного сектора Республиканского общества татарской культура «Туган тел», студентка 4 курса, стипендиат мэра Москвы Алсу Меняева.

Гюльджан Мясоутова