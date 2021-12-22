Новые технологии и традиции: в Казани пройдет республиканская ёлка

Республиканская новогодняя ёлка традиционно состоится 25 декабря. Мероприятие пройдет в новой локации – Баскет-холле и с соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер. Планируется провести два представления.

Участниками станут более восьми тысяч детей со всей республики, которые проявили себя в учебе, спортивных соревнованиях, творческой и общественной жизни, а также незащищенные категорий детей.

В этом году предусмотрен онлайн-формат – трансляцию смогут посмотреть все желающие на сайте https://yanael.tatar. Также, у каждого есть возможность участвовать в акции, загрузить семейную фотографию и увидеть себя на главном экране во время представления.

«Новый год. Перезагрузка» – тема мюзикла этого года. В преддверии года цифровизации детей республики познакомят с высокими технологиями через жизнь семьи – папы Камиля, мамы Карины, сына Ильдара и дочери Дины, с головой погрузившихся в виртуальный мир с помощью искусственного интеллекта Алины. Но что будет, если виртуальная реальность заменит собой дружбу, любовь и тепло семейного очага?

Напомним, традиция праздновать Новый год, собрав на одной площадке детей из разных районов Татарстана, была заложена в 2000 году. Представление традиционно посетит Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В завершение праздничной программы каждый зритель получит сладкий новогодний подарок. Часть подарков, совместно с социальными службами, будут доставлены детям, которые по состоянию здоровья не могут принять участие в очном формате, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

minmol.tatarstan.ru