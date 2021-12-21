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Общественники из Ноябрьска выиграли три гранта для воплощения идей

Общественники из Ноябрьска выиграли три гранта для воплощения идей

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 21.12.2021 0 1

Жители Ноябрьска не только выступают с интересными предложениями, но и претворяют их в жизнь. В округе разработан механизм поддержки общественников.

Три ноябрьских социально ориентированных некоммерческих организации получат субсидии из бюджета ЯНАО. Глава региона Дмитрий Артюхов лично вручил им сертификаты на реализацию идей.

Одним из победителей стала «Татарская национально-культурная автономия «Дуслык» г. Ноябрьска». На суд жюри был представлен проект – Этнофестиваль «Платок» — символ нации». Он познакомит молодежь с традициями народов, живущих на Ямале.

Виктория Ахремчук

yamal-media.ru

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