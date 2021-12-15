ПЛАН РАБОТЫ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ТАТАР НА 2022 ГОД

№ п/п Название мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные

1. Деятельность по реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020- 2023 годы)» в течение года г. Казань Министерства и ведомства Республики Татарстан, Исполком Всемирного

конгресса татар

2. Деятельность по реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014- 2022 годы» в течение года г. Казань Министерства и ведомства Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар

3. Деятельность по реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2023 годы» в течение года г. Казань Министерства и ведомства Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ТАТАР

4. Встречи в Федеральных округах заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева с руководителями и активом татарских общественных организаций Российской Федерации январь Приволжский Федеральный округ: г. Уфа, Республика Башкортостан Исполком Всемирного конгресса татар

январь Уральский Федеральный округ: г. Курган,

Курганская область Исполком Всемирного конгресса татар

февраль Приволжский Федеральный округ: г. Саратов,

Саратовская область Исполком Всемирного конгресса татар

февраль Центральный Федеральный округ: Московская область Исполком Всемирного конгресса татар

февраль Южный и Северо-Кавказский Федеральный округ: г. Крым, Республика Крым Исполком Всемирного конгресса татар

февраль Сибирский Федеральный округ: г. Новосибирск,

Новосибирская область Исполком Всемирного конгресса татар

февраль Дальневосточный Федеральный округ: г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край Исполком Всемирного конгресса татар

февраль Северо-Западный Федеральный округ: г. Мурманск, Мурманская область Исполком Всемирного конгресса татар

5. X Всероссийский сход предпринимателей татарских сел 15-17 марта г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

6. Финал Международного конкурса «Татар кызы- 2021» март г. Ташкент,

Республика Узбекистан Дирекция Международного конкурса «Татар кызы», Всемирный форум татарской молодежи

7. Конференции в регионах Российской Федерации и странах Ближнего и Дальнего зарубежья по выборам делегатов на VIII Съезд Всемирного конгресса татар апрель регионы Российской Федерации, страны Ближнего и Дальнего зарубежья Исполком Всемирного конгресса татар, региональные и местные татарские общественные организации

8. XII Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией 19-20 мая г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар, Духовное управление мусульман Республики Татарстан

9. Торжественные мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, «Изге Болгар җыены» 21 мая г. Болгар, Спасский район, Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар, организаци-онный комитет по подготовке и проведению в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, Духовное управление мусульман Республики Татарстан

10. II Международный шахтёрский Сабантуй июнь г. Новокузнецк, Кемеровская область Исполком Всемирного конгресса татар

11. ХХII Федеральный Сабантуй 18 июня г. Ульяновск,

Ульяновская область Исполком Всемирного конгресса татар, Министерство культуры Республики Татарстан, Региональная национально-культурная автономия татар Кемеровской области

12. ХI Всемирный форум татарской молодежи июнь г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар, Форум татарской молодежи

13. XII Всероссийский сельский Сабантуй 2-3 июля с. Аксёново,

Лямбирский район, Республика Мордовия Исполком Всемирного конгресса татар

14. Торжественные мероприятия по случаю 30-летия образования Всемирного конгресса татар август г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

15. VIII Съезд Всемирного конгресса татар август г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

16. Форум «Деловые партнеры Татарстана» декабрь г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

17. Итоговое заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар «Подведение итогов деятельности за 2022 год и утверждение плана работы на 2023 год» декабрь г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

МЕРОПРИЯТИЯ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

18. Формирование музея «История этнографии сибирских татар» в течение года г. Тюмень,

Тюменьская область Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области

19. Переподготовка учителей по специальности татарский язык и литература (Международный лингвистический центр КФУ) в течение года г. Казань Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар

20. Организация видеоконференций с руководителями татарских общественных объединений за рубежом (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Альянс татар Европы и др.) в течение года г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

21. Выездное совещание по реализации проекта. апрель г. Уральск,

Казахстан Исполком Всемирного конгресса татар Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», общественное объединение «Татарский культурный центр Западно-Казахстанской области»

22. Реализация проекта «Ютазының җиде капкасы». Экскурсии по району в течение года Ютазинский район,

Республика Татарстан Отдел культуры; Отдел образования; Отдел по делам молодежи спорту и туризму Ютазинского муниципального района

23. Издание газеты «Татарлар» в течение года г. Казань Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Исполком Всемирного конгресса татар

24. Обеспечить регулярный выпуск телепередач

«Халкым минем» на канале телевидения ТНВ в течение года г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

25. Обеспечить регулярный выпуск телепередач

«Татарлар»на канале телевидения ТНВ в течение года г. Казань АО «ТРК «Новый Век», Всемирный конгресс татар

26. Организовать игры татарской лига КВН «Әйдә, ШаяРТ» в течение года районы Республики Татарстан, регионы Российской Федерации Всемирный форум татарской молодежи

27. Проведение научно-изыскательских, историко-краеведческих исследований в Приикских районах Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области в течение года районы Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Оренбургской области Администрации и Исполкомы районы Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Оренбургской области, Исполком Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, ВОО «Татарские села России», спонсоры

28. Отборочные туры Международного конкурса «Татар кызы-2022» в течение года регионы Российской Федерации: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский, Пермский края; Астраханская, Владимирская, Костромская, Кировская, Ленинградская, Московская, Челябинская, Новосибирская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Свердловская области; Республики Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Мордовия, гг. Москва, Санкт-Петербург,

страны зарубежья: Италия, Испания, Франция, Швейцария, Германия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Австрия, Швеция, Литва Дирекция Международного конкурса «Татар кызы», Всемирный форум татарской молодежи

29. Выездные сессии Образовательной программы «Акыл фабрикасы» в городах и районах республики в течение года г. Казань, районы Республики Татарстан, регионы Российской Федерации Всемирный форум татарской молодежи

30. Образовательная платформа «Ачык Университет» в течение года г. Казань Всемирный форум татарской молодежи

31. Заключительный тур Международной акции «Мин татарча сөйләшәм» в день родного языка

апрель г. Казань Всемирный форум татарской молодежи

32. Пресс-туры с редакторами СМИ в регионах Российской Федерации ежеквартально Республика Марий Эл, Кировская, Нижегородская, Самарская области Исполком Всемирного конгресса татар

33. Издание журнала «Туган жир. Родной край» ежеквартально г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

34. Издание книги Мунира Ерзина «Тугыз кабиләдән торган татар дәүләте һәм аның үзәге» I квартал г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

35. Республиканский праздник «Нардуган» 6 января г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры», Региональная татарская национально-культурная автономия Республики Марий Эл

36. Творческий вечер поэтессы Танзили Назаровой-Исянбердиной по случаю 75-летия 12 января г. Уфа,

Республика Башкортостан РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

37. Творческий вечер члена Союза писателей Республики Башкортостан, редактора отдела прозы журнала «Тулпар» Дильбар Булатовой по случаю 50-летия 12 января г. Уфа,

Республика Башкортостан РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

38. VI Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой на льду на приз Всероссийской общественной организации «Татарские села России», приуроченный к 30-летию образования Всемирного конгресса татар 22 января д. Средние Шуни, Вятскополянский район, Кировская область Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области

39. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творческому пути прозаика и драматурга, журналиста, государственного и общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств Татарской АССР Мирсая Амира январь с. Зирган, Мелеузовский район; г.Уфа, Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

40. Областная олимпиада по татарскому языку и литературе январь г. Екатеринбург, Свердловская область РОО Конгресс татар Свердловской области «Татары Урала», Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар

41. Республиканская олимпиада по татарскому языку и литературе январь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

42. Областной этап олимпиады школьников по татарскому языку и литературе январь г. Челябинск,

Челябинская область Челябинская ОО «Конгресс татар Челябинской области», Министерство образования и науки Челябинской области, Исполком Всемирного конгресса татар

43. Республиканская олимпиада по татарскому языку и литературе январь г. Саранск,

Республика Мордовия Региональная татарская национально-культурная автономия Республики Мордовия «Якташлар» («Земляки»)

44. Круглый стол, посвященный 130-летию со дня рождения экономиста Фахретдинова Габдулахата Ризаитдиновича (Габдулахата Ризаэддина) январь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

45. Вечер памяти, посвященный великому татарскому композитору, видному педагогу Султану Габаши

(к 80-летию со дня смерти) январь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

46. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству писателя, поэта, драматурга, журналиста Айдара Халима и поэта, писателя-сатирика Радифа Тимершина январь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

47. I Краевой фестиваль фольклорных коллективов Пермского края посвященный 10-летию народного ансамбля татарского танца «Гүзәл Чулман» январь г. Пермь, Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края»

48. Региональная олимпиада по родному языку январь г. Димитровград, Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия

49. Фестиваль татарской культуры и дружбы народов России «Мы вместе» январь г. Коломна,

Московская область ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области»

50. Семинар для сотрудников сельских Домов культуры Ульяновской области: «Сабантуй: шаг за шагом», в предверии XXII Федерального Сабантуя январь г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области

51. Творческий вечер писателя, поэта Разиля Валеева в Бишкеке январь г. Бишкек,

Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

52. Республиканская конференция, посвященная татарскому просветителю, религиозному деятелю Ш. Марджани январь Зеленодольский район,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

53. Юбилейный вечер в честь 65-летия детского поэта и драматурга, члена Союза писателей Республики Татарстан, Лауреата премии имени Шайхи Маннура и Лауреата премии имени Абдуллы Алиша Рафиса Корбан январь Высокая Гора,

Республика Татарстан Центральная библиотека Высокогорского муниципального района

54. Дни татарстанского кино в Свердловской области январь-февраль города Екатеринбург, Красноуфимск, Михайловск, Качканар, Серов, Реж, Буланаш, Свердловская область РОО КТСО «Татары Урала», Министерство культуры Республики Татарстан,

55. Республиканская конференция, посвященная писателю-просветителю, учёному-востоковеду, религиозному деятелю Р. Фахреддинну январь-февраль г. Альметьевск,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

56. Историко-образовательная встреча «Тарихи бранч» в г. Уфе январь-февраль г. Уфа,

Республика Башкортостан Совет молодежи Мусульманской религиозной организации «Ихлас»

57. Первый Всероссийский фестиваль «Татар мамык шэле» январь – октябрь Рыбная Слобода, Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

58. Дни татарской кулинарии 8-20 февраля г. Брюссель, Бельгия Союз «Татары в Бельгии»

28 февраля г. Ташкент Узбекистан Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента

февраль города Украины Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»

февраль г. Карши,

Узбекистан Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области Республики Узбекистан

февраль регионы Республики Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Татарские этнокультурные объединения Республики Казахстан

февраль г. Минск, Беларусь Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»

февраль г. София, Болгария Татарская общественная организация в Болгарии «Волжкие булгари»

февраль г. Душанбе, Таджикистан Татаро-башкирский национально-культурный центр «Дуслык»

12 марта г. Вена, Австрия Татарское общество Австрии «Мирас»

22 марта г. Ольштын, Польша Татарское общество с ограниченной ответственностью «Sujmbike» региона Вармии и Мазур Республики Польша

28 марта г. Баку, Азербайджан Общественное Объединение «Татарстан»

август г. Бишкек, Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

ноябрь г. Бишкек, Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

ноябрь г. Нур-Султан, Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир»

декабрь г. Сосновка,

Кировская область Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области

59. Мероприятия, посвященные жизни и творчеству Мусы Джалиля 14 февраля г. Тель-Авив, Израиль Общественное объединение тюркских народов Израиля «Мирас»

15 февраля г. Алчевск, Украина «Алчевский городской татарский культурный центр «ТАН»

19 февраля г. Вена, Австрия Татарское общество Австрии «Мирас»

26 февраля г. Баку, Азербайджан Общественное Объединение «Татарстан», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»

февраль Регионы Республики Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Татарские этнокультурные объединения Республики Казахстан

февраль г. Минск, Беларусь Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»

февраль г. Бишкек, Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

февраль г. Киев, Украина Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»

февраль г. Карши, Узбекистан Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области

апрель г. Ташкент, Узбекистан Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента

май г. Кара-Балта, Киргизия Кара-Балтинский татаро-башкирский национально-культурный центр «Идель»

60. Респубиканские конкурсы чтецов произведений татарских поэтов и писателей «Туган телем – татар теле» (Мой родной язык – татарский язык): конкурс инсценировок на стихи Героя Советского Союза Мусы Джалиля, Гайнана Курмаша, Мансура Гаязова «Бар җырымны илгә багышладым…» / «Песни всегда посвящал я Отчизне…» 15 февраля г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл

61. IX Межрегиональный фестиваль-конкурс «Уйнагыз, гармуннар!», приуроченный к 30-летию образования Всемирного конгресса татар 19 февраля д. Средние Шуни, Вятскополянский район, Кировская область Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области

62. Этноплощадка «Мирас-Наследие» – цикл мероприятий татарского фольклора: Межрегиональный семинар-практикум по изучению игры на народных инструментах 24 февраля г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл

63. Фестиваль Татарского кино в Омской области 25 февраля г. Омск,

Омская область Омская Региональная общественная организация «Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш»

64. Межрегиональный фестиваль-конкурс татарского самодеятельного творчества «Авылым тавышлары» (Деревенские напевы) 26 февраля г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл

65. Областной праздник-конкурс татарской кулинарии, посвященный Юнусу Ахметзянову 27 февраля г. Новосибирск, Новосибирская область Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»

66. Дни татарской кухни в Свердловской области памяти татарского кулинара Юнуса Ахметзянова 28 февраля г. Екатеринбург,

Свердловская область РОО КТ СО «Татары Урала»

67. Вечер, посвященный жизни и творчеству Гаяза Исхаки февраль г. Ташкент, Узбекистан Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента

68. I Межрегиональный фестиваль-конкурс «Татар егете» февраль г. Малмыж,

Кировская область РНКАТ Кировской области

69. V Межрегиональный форум «Татарская культура. Взгляд в будущее» в рамках форума «Ханым-бикә 2022» февраль г. Вятские Поляны,

Кировская область Конгресс татар Кировской области

70. Дни татарской национальной культуры февраль г. Ростов-на-Дону,

Ростовская область Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»

март г. Кара-Балта, Кыргызстан Кара-Балтинский татаро-башкирский национально-культурный центр «Идель»

март г. Тверь,

Тверская область Региональная общественная организация национально-культурная автономия татар Тверской области

март г. Ярославль,

Ярославская область Ярославская региональная общественная организация «Татарское культурно-просветительское общество «Мирас»

март г. Новомосковск,

Тульская область Общественная организация – Местная татарская национально-культурная автономия г. Новомосковска Тульской области

март Альменевский,Сафакулевский, Целинный, Шатровский, Шумихинский,Шадринский, Щучанский районы, г. Курган, Курганская область КРОО «Татары Зауралья»

апрель г. Сельцо,

Брянская область Общественная организация «Землячество Татарстана в Брянской области «Сабантуй»

апрель г. Нижневартовск,

ХМАО-Югра Татарская национально-культурная автономия г. Нижневартовска «Мирас»

апрель г. Мурманск,

Мурманская область Мурманская региональная общественная организация содействия развитию культуры «Татарское культурное общество «Якташ» (Земляк)

28 мая г. Алчевск, Украина «Алчевский городской татарский культурный центр «ТАН»

май г. Гданьск, Польша Народный центр татарской культуры им. Л. Крычинского в г.Гданьске

июнь Костромская область, г. Кострома Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Костромской области»

июнь Калужская область, г. Калуга Общественная организация «Местная Татарская Национально-Культурная автономия г. Калуги»

сентябрь г. Рим, Италия Ассоциация культуры «Татары в Италии»

октябрь г. Ташкент, Узбекистан Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента

октябрь г. Новосибирск, Новосибирская область Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»

октябрь г. Ростов-на-Дону,

Ростовская область Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»

71. Мастер-классы по художественному слову, хореографии, вокалу, кулинарии, режиссуре и спорту для членов татарских общественных объединений за рубежом февраль г. Брюссель,

Бельгия Союз «Татары в Бельгии»

апрель г. Нур-Султан,

Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир»

май г. Баку,

Азербайджан Центр татарской молодежи в Азербайджане «Яшьлек»

июль г. Кохтла-Ярве,

Эстония Общество Татарской Культуры Ида-Вирумаа

февраль г. Брюссель,

Бельгия Союз «Татары в Бельгии»

72. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Ана теле-2022» в онлайн формате среди студентов татарских отделений российских высших учебных заведений февраль г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

73. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству поэта Салавата Рахматуллы (Рахматуллина Салавата Ибрагимовича) февраль с. Султанмуратово, Аургазинский район, Республика Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

74. Круглый стол, посвященный Дню науки и 100- летию со дня рождения профессора Терегулова Рала Гиниятулловича февраль г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

75. XIV Республиканский конкурс татарской песни «Туган тел» февраль г. Дюртюли,

Республика Башкортостан Конгресс татар Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

76. Торжественные мероприятия, посвященные 30- летию Местной общественной организации «Национально-культурная автономия татар «Булгар» февраль г. Усинск,

Республика Коми, Местная общественная организация «Национально-культурная автономия татар «Булгар» г. Усинск

77. IX Краевой фестиваль-конкурс «Ягафаровские чтения», посвященный творчеству ученого, фольклориста, поэта, общественного деятеля Рашида Ягафарова февраль с. Барда, Бардымский муниципальный округ, Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»

78. III Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся «Чтения Гакиля Сагирова» февраль г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области

79. Конкурс сочинений о творчестве Заслуженного артиста ТАССР, одного из основателей татарского профессионального театра, уроженца г. Симбирска Бари Тарханова (к 130-летию со дня рождения) и лауреата Государственной премии им. Г. Тукая , уроженца Симбирской губернии Лерона Хамидуллина (к 90-летию со дня рождения) февраль г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия

80. Юношеский турнир по хоккею с шайбой на призы игрока хоккейного клуба «Ак Барс», единственного в России пятикратного обладателя «Кубка Гагарина» Даниса Зарипова февраль д. Усть Баяк МО «Красноуфимский округ» Свердловской области РОО Конгресс татар Свердловской области «Татары Урала», МО Красноуфимский округ Свердловской области

81. «Корни мои» – фестиваль родословных февраль г. Тобольск,

Тюменская область Нционально-культурная автономия Сибирских татар г. Тобольска

82. V Всероссийский конкурс «Ак калфак» среди учениц 9-11 классов февраль г. Казань Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

83. Республиканская конференция, посвященная татарскому учёному-этнографу, литератору и просветителю К. Насыри февраль Зеленодольский район,

Республика Татарстан Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

84. День Международного родного языка февраль г. Пенза,

Пензенская область Молодежный исполком РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

85. Съезд татарских предпринимателей области февраль Курганская область КРОО «Татары Зауралья»

86. Областной конкурс «Сабыйлар» среди дошкольных общеобразовательных учреждений Свердловской области с татарским этнокультурным компонентом содержания образования февраль г. Екатеринбург, Свердловская область Постпредство Республики Татарстан в Свердловской области

87. Лыжные соревнования, посвященные памяти М. Джалиля февраль г. Оренбург,

Оренбургская область РОО Региональная татарская национально-культурная автономия Оренбургской области

88. Соревнование по лыжному спорту на кубок Всемирного конгресса татар февраль с. Барда, Бардымский мунципальный округ, Пермский край МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», Исполком Всемирного конгресса татар

89. Областной межнациональный шахматный турнир на кубок поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля февраль г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области

90. Муниципальный конкурс г. Казани среди педагогов мужчин «Ир-егетләр тел сагында» февраль г. Казань Управление образования г. Казань

91. Презентация книги «Рукописное наследие литовских татар как памятник народной культуры» февраль г. Вильнюс,

Литва Общество татар Вильнюсского округа

92. Миджлис татарских мурз регионов Российской Федерации (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Тюменская область, гг. Москва и Санкт-Петербург) февраль г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар, Институт истории им. Ш. Марджани

93. Премия молодежных проектов «Хәрәкәт» февраль г. Москва Совет молодежи при Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации

94. V Открытый детский-хоккейный турнир среди команд Свердловской области, Челябинской области, Пермского края, Республики Татарстан и Республики Башкортостан на призы хоккейного клуба «Ак барс» и Всемирного конгресса татар февраль-март г. Красноуфимск,

Свердловская область Министерство спортa Республики Татарстан, федерация хоккея Республики Татарстан, администрация хоккейного клуба «Ак барс», МО Красноуфимский округ, РОО КТ СО «Татары Урала»

95. Проведение интернет-конкурса «Үз эшенең остасы» февраль-март г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

96. Конкурс чтецов «Два поэта-Две звезды» среди татарских школ Тюменской области по произведениям Г. Тукая и М. Джалиля февраль-апрель г. Тюмень, районы Тюменской области ТОМТОО «Яшь буын», Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области

97. Интеллектуальная игра «Чикләвек» февраль, апрель, август, ноябрь г. Москва Совет молодежи при Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации

98. Мастер-класс по татарскому орнаменту февраль-май г. Ростов-на-Дону, Ростовская область Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»

99. Проведение Всероссийского (межрегионального) конкурса по лучшим краеведческим изданиям (книгам) и музеям февраль – октябрь регионы Российской Федерации ВОО «Татарские села России», РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар , региональные и районные краеведческие структуры и татарские общественные организации

100. XX Городской фестиваль «Без Яраткан моннар» («Наши любимые мелодии»), в рамках мероприятий по празднованию 100-летия Республики Коми 19 марта г. Ухта,

Республика Коми Местная общественная организация национально-культурная автономия татар «Бердэмлек» (Единство) в г. Ухте

101. Межрегиональный фестиваль-конкурс татарского фольклора «Түгәрәк уен», приуроченный к 30- летию образования Всемирного конгресса татар 20 марта пгт. Красная Поляна, Вятскополянский район, Кировская область Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области

102. Праздник «Навруз» 21 марта г. Ольштын, Польша Татарское общество с ограниченной ответственностью «Sujmbike» региона Вармии и Мазур Республики Польша

март города Украины Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»

март г. Джизак, Узбекистан Татаро-башкирский национальный культурный центр «Идель» Джизакской области

март г. Ташкент, Узбекистан Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента

март г. Карши, Узбекистан Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области

март г. Баку, Азербайджан Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»

103. Республиканский конкурс детского творчества «Арча ягы – данлы Тукай ягы» 25 марта Арский район,

Республика Татарстан Школа искусств Арского муниципального района

104. ХI Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества «Чулпан» 27 марта г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл

105. VII Открытый областной фестиваль народных театральных коллективов им. Бари Тарханова 27 марта г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области

106. Торжественное мероприятие, посвященное 30– летию «Татарского общественного культурно-просветительного центра г. Ташкента Республики Узбекистан: прошлое и настоящее» март г. Ташкент, Узбекистан Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента

107. Торжественное мероприятие, посвященное 130-летия со дня рождения видного командира советской армии Якупа Чанышева март с. Тукаево,

Аургазинский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

108. Торжественный вечер, посвященный празднованию 135-летия со дня рождения татарского писателя и языковеда, общественного деятеля Галимджана Ибрагимова март с. Султанмуратово,

Аургазинский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

109. Круглый стол, посвященный творчеству поэтессы, журналиста, писателя Габидуллиной Фании Равиловны март г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

110. Круглый стол, посвященный 90-летию доктора медицинских наук, профессора, академика Магазова Ризы Шаихъяновича март с. Новые Ишлы,

Миякинский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республики Башкортостан

111. XX Кикинский форум «Одаренные дети» («Сәләтле балалар») март с. Кикино,

Каменский район,

Пензенская область Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

112. Творческий вечер, посвященный Пензенским татарским писателям-современникам март г. Пенза,

Пензенская область Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

113. Торжественное мероприятие, посвященное 20- летию газеты «Саф чишмә» март г. Екатеринбург,

Свердловская область РОО КТСО «Татары Урала», Постпредство Республики Татарстан в Свердловской области

114. Областной ежегодный фестиваль татарской культуры «Ак хисләр» март с. Асекеево,

Оренбургская область Татарская национально-культурная автономия Асекеевского района Оренбургской области, Отдел культуры администрации и районный Дом культуры Асекеевского района

115. Юбилейный концерт ансамбля «Булгар» города Усинска, посвященный 25-летию творческого коллектива март г. Усинск,

Республика Коми Местная общественная организация национально-культурная автономия татар «Булгар» г. Усинск

116. VI Межрегиональный конкурс исполнителей татарской песни и музыки «Урал сандугачы» – регионального отбора участников Международного конкурса «Татар моңы» март г. Екатеринбург,

Свердловская область Министерство культуры Свердловской области, РОО КТСО «Татары Урала», Министерство культуры Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар

117. Творческий литературно-музыкальный вечер, посвященный 60-летию народного артиста Республики Татарстан Шарипова Марата Сабитовича март г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

118. Литературный вечер, посвященный творческому пути писателя и журналиста Сабитова Рашита Махмутовича март с. Янгискаин,

Гафурийский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

119. XI Межрегиональный фестиваль-конкурс «Нократ моңнары» март г. Малмыж,

Кировская область РНКАТ Кировской области

120. IV краевой Курултай татар Красноярского края март г. Красноярск,

Красноярский край Татарская Региональная национально-культурная автономия «Яр» Красноярского края

121. II Областной конкурс «Татар кызы. Татар малае» март г. Нижний Новгород,

Нижегородская область Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области

122. Татарская школа для активных детей и подростков г. Ростов-на-Дону март г. Ростов-на-Дону,

Ростовская область Татарская молодежь Ростова

123. Спартакиада по лыжному спорту на призы Всемирного конгресса татар март с. Барда,

Бардымский муниципальный округ,

Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»

124. XXV юбилейный Фестиваль народного творчества «Шауба» Березовского района Пермского края март с. Березовка, Березовский муниципальный округ,

Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края»

125. Всероссийский конкурс виртуального кабинета татарского языка март г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

126. Конкурс переводчиков художественной литературы им. С. Адгамовой, татарской советской детской писательницы и переводчицы, Члена Союза писателей СССР март г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

127. Шахматно-шашочный турнир им. советского шахматиста и шашиста Р. Нежметдинова март Сеченовский район,

Нижегородская область Исполком Всемирного конгресса татар

128. Всероссийский (с международным участием) симпозиум, посвященый 1100-летию добровольного принятия предками татар ислама на тему: «Исторические предпосылки и основные этапы вхождения татар в орбиту исламской цивилизации» март г. Пенза,

Пензенская область Исполком Всемирного конгресса татар, ДУМ Пензенской области

129. Форум татарской молодежи Нижегородской области март Нижегородская область Молодежный центр «Хәрәкәт» при РНКАТНО

130. Саратовский образовательный форум молодежи «Алга» март г. Саратов,

Саратовская область ОМТО «Сары Тау»

131. Форум молодежи Пензенской области «Вместе ярче» март г. Пенза,

Пензенская область Молодежный исполком РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

132. Молодежный форум «Урман күле» г. Москва март г. Москва Совет молодежи при Полномочном представительстве Республике Татарстан в Российской Федерации

133. Отборочные туры Республиканского конкурса «Татар кызы-2022» март-апрель районы Республики Татарстан, г. Казань Дирекция Международного конкурса «Татар кызы», Всемирный форум татарской молодежи

134. Республиканская конференция, посвященная известному татарскому писателю, переводчику А. Шамову март Зеленодольский район,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

135. Республиканский фестиваль-конкурс

“Татарның чигүле сөлгесе” март-апрель г. Уфа,

Республика Башкортостан Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

136. Районный фестиваль фольклорных коллективов «Хәтер чылбыры» март-апрель г. Арск,

Республика Татарстан Дом культуры Арского муниципального района

137. Второй Международный вокальный конкурс – фестиваль юных талантов «Балачак» март – июнь г. Казань Национальный комплекс «Туган авылым», Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

138. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры» март – 22 октября г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл

139. Цикл лекций, посвященных 625-летию расселения литовских татар в Великом княжестве Литовском II, IV квартал г. Вильнюс, Литва Татарское общество г. Висагинаса

140. Выставка, посвященная истории и быту бакинских татар «Salam Tatarstan» 12 апреля г. Баку, Азербайджан Общественное объединение «Татарстан»

141. Творческий вечер журналиста газеты «Кызыл таң», публициста, Резиды Валитовой по случаю 55-летия 13 апреля г. Уфа,

Республика Башкортостан РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

142. Мероприятия, посвященные Габдулле Тукаю 15 апреля г. Эскишехир, Турция Общество культуры и взаимопомощи татар провинции Эскишехир

23 апреля г. Алчевск, Украина «Алчевский городской татарский культурный центр «ТАН»

26 апреля г. Баку, Азербайджан Общественное Объединение «Татарстан», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»

апрель г. Бишкек, Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

апрель г. Минск, Беларусь Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»

апрель г. Душанбе, Таджикистан Татаро-башкирский национально-культурный центр «Дуслык»

апрель Регионы Республики Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Татарские этнокультурные объединения Республики Казахстан

апрель г. Карши, Узбекистан Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области

апрель г. Брюссель, Бельгия Союз «Татары в Бельгии»

апрель г. Киев, Украина Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»

май-август г. Ольштын, Польша Татарское общество с ограниченной ответственностью «Sujmbike» региона Вармии и Мазур Республики Польша

143. Этноплощадка «Мирас-Наследие» – цикл мероприятий татарского фольклора: Межрегиональный семинар-практикум по вышиванию полотенец, изготовлению хаситэ, калфака, изу, белэзек (браслет); организация выставки «Татар сөлгесе» 16 апреля г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл

144. «Тукаевские чтения» – тематический день, посвященный к 110- летию посещения поэтом Г. Тукаем г. Санкт-Петербурга 24 апреля г. Тосно,

Ленинградская область, Общественная организация Татарское общество Тосненского района Ленинградской области «Изге юл», Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

145. Конкурс хоров «Мин яратам, сине Татарстан» среди учреждений просвещения в рамках празднования 30-летия образования Всемирного конгресса татар 26 апреля Ютазинский район,

Республика Татарстан Отдел культуры; Отдел образования Ютазинского муниципального района

146. Расширенное заседание Правления Международной ассоциации татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы» апрель г. Рига, Латвия Международная ассоциация татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы», Общество татар Латвии «Идель»

147. IV Международный конкурс имени Латифа Хамиди апрель г. Семей, Казахстан Общественное объединение «Восточно-Казахстанский татарский общественный центр г.Семей»

148. Научно-практическая конференция «Уральск в начале XX века» апрель г. Уральск, Казахстан Общественное объединение «Татарский культурный центр Западно-Казахстанской области»

149. III-й концерт татарской музыки с участием Большого симфонического оркестра Казахской Государственной филармонии и артистов Республики Татарстан апрель г. Нур-Султан, Казахстан Исполком Всемирного конгресса татар,

Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир»

150. Собрание руководителей татарских этнокультурных объединений Республик Казахстан апрель г. Нур-Султан, Казахстан Исполком Всемирного конгресса татар, Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир»

151. Республиканский конкурс чтецов среди учащихся школ «Тукай моңнары-2022» апрель г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

152. Театрализованный творческий вечер, посвященный 60-летию народной артистки Республики Татарстан и Республики Башкортостан Фахруллиной Резиды Равиловны апрель г. Уфа,

Республика Башкортстан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

153. Региональный конкурс чтецов «Без Тукай оныклары» апрель с. Татарская Каргала, Оренбургской области РОО Региональная национально-культурная автономия татар Оренбургской области

154. Всероссийская научно-практическая конференция «Занкиевские чтения», посвященная жизни и деятельности основоположника прозы сибирских татар, Заслуженного учителя Российской Федерации, писателя Якуба Камалеевича Занкиева апрель г. Тюмень,

Тюменская область Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области

155. Открытие Татарского подворья в рамках II Международного шахтёрского Сабантуя апрель Кемеровская область Региональная национально-культурная автономия татар Кемеровской области

156. Областной литературный конкурс «Габдулла Тукай в наших сердцах» апрель г. Челябинск,

Челябинская область Областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области», Министерство образования Челябинскй области

157. VIII Областной конкурс чтецов произведений татарских классиков «Живая классика» апрель г. Екатеринбург,

Свердловская область Министерство культуры Свердловской области, РОО КТСО «Татары Урала», Министерство образования и науки Республики Татарстан

158. Дни татарского просвещения апрель с. Сафакулево, с. Сюлюклино, с. Мансурово, Сафакулевский район;

с. Кызылбай, Шатровский район; Альменево, с.Иванково, Альменевский район; с. Юлдус, Шадринский район КРОО «Татары Зауралья»

159. XXII Московский фестиваль татарской песни «Туган як моңнары» апрель г. Москва Региональная общественная организация Татарская национально-культурная автономия г. Москвы

160. Фестиваль татарской культуры «Язлар моңы-2022» апрель г. Тольятти,

Самарская область Городская национально-культурная автономия татар города Тольятти

161. XIII Татарский межмуниципальный творческий фестиваль «Халкым минем-2022» апрель с. Алькино, Похвистневский район, Самарская область Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области; Татарское культурно-просветительское общество «Туган тел» («Родной язык») муниципального Похвистневский Самарской области; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области

162. Командный Чемпионат Самарской области по шашкам-64 памяти Габдуллы Тукая апрель с. Мочалеевка, Похвистневский район,

Самарская область Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба»)

163. Республиканский конкурс-фестиваль «Гүзәлләр тудырган гүзәллек» апрель г. Уфа,

Республика Башкортстан Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

164. Международная олимпиада по татарскому языку апрель г. Казань Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар

165. Всероссийский конкурс «Татар кызчыгы, Татар малае – 2022» апрель г. Казань Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

166. ХХV Саратовский областной фестиваль, посвященный 30-летнему юбилею Саратовской РНКАТ «Идел йолдызчыклары» («Волжские звездочки») апрель г. Саратов,

Саратовская область Региональная национально-культурная автономия татар Саратовской области

167. Дни Татарстанского кино апрель г. Когалым,

ХМАО-Югра Когалымская городская общественная организация ТБНКО «Нур»

168. XVII Областной фестиваль татарской культуры «Себер йолдызлары» – «Сибирские звезды» апрель г. Анжеро-Суджинск, Кемеровская область Региональная национально-культурная автономия татар Кемеровской области, общество Татарской культуры «Рәхим итегез, дуслар!»

169. Круглый стол, посвященный жизни и творчеству Ляиса Зулькарная (Харрасова Ляиса Маулетовича) апрель д. Новосасыкуль,

Бакалинский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

170. Творческий литературно-музыкальный вечер, посвященный 65-летию российского оперного певца, артиста Башкирского государственного театра оперы и балета, Заслуженного артиста РФ, народного артиста Республики Башкортостан Салихова Фанави Зикафовича апрель д. Исхак,

Янаульский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

171. Н Научно-практическая конференция, посвященная наследию известного теолога Мурата Рамзий апрель с. Сарманово,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар

172. Фестиваль татарской национальной культуры, посвященный 20-летию Местной татарской национально-культурной автономии г.о. Люберцы апрель г.о. Люберцы,

Московская область Общественная организация «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области»

173. Гала-концерт Татарского фольклорного фестиваля апрель г. Тюмень,

Тюменская область Представительство Всемирного конгресса татар

в Тюменской области

174. V Региональный фестиваль самодеятельного театрального искусства «Алтын битлек»

(«Золотая маска») апрель г. Кузнецк,

Пензенская область Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

175. Содействие в организации Федерального Сабантуя, Всероссийского сельского Сабантуя, татарского народного праздника Сабантуй и праздника культуры кряшен «Питрау» в регионах Российской Федерации, а также в обучении режиссеров и организаторов указанных праздников из регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья в г. Казани апрель г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар, Министерство культуры Республики Татарстан

176. VI Межрегиональный конкурс чтецов, посвященный великому татарскому поэту Габдулле Тукаю апрель г. Малмыж,

Кировская область Региональная национально-культурная автономия татар Кировской области

177. Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию образования Хабаровской городской национально-культурной автономии татар «Хабар» апрель г. Хабаровск,

Хабаровский край Хабаровская городская национально-культурная автономия татар «Хабар»

178. XVII городской фестиваль народного творчества «Пермь талантлары» апрель г. Пермь,

Пермский край Местная общественная организация Татарская национально-культурная автономия г. Перми

179. Установка стелы родословной Г. Тукая в сквере им. Г. Тукая в с. Барда апрель с. Барда, Бардымский муниципальный округ, Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»

180. Спартакиада по вольной борьбе, посвященная 55- летию создания секции по вольной борьбе на призы Всемирного конгресса татар апрель с. Барда, Бардымский муниципальный округ, Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»

181. Ежегодный Областной сход татарских женщин – VI конкурс «Нижгарбикә» – «Нижгарочка» апрель с. Кочко-Пожарки,

Сергачский район,

Нижегородская область Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области

182. XV Областной фестиваль-конкурс татарской песни «Сембер карлыгачлары» («Симбирские ласточки») апрель г. Ульяновск, Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области

183. XI Областной конкурс детского поэтического и художественного творчества «Сказки Тукая в душе моей» апрель г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области

184. Литературный вечер, посвященный 105-летию со дня рождения Якуба Занкиева апрель г. Омск, Омская область Омская местная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия «Ибирь» (Сибирь) (ОМТНКА ИБИРЬ)

185. XVIII Фестиваль татарской культуры апрель г. Томск,

Томская область Местная общественная организация Национально-культурная автономия татар г. Томска Томкой области, ОГАУК «Центр татарской культуры»

186. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы, пути их решения в деле сохранения национальных языков» апрель г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл

187. Всероссийская научно-практическая конференция «Первые Пестречинские чтения. Мауля Колый: татарское духовно-культурное наследие (история и современность) в рамках 1100-летия принятия ислама Волжско-Камской Болгарией и предками татар Волго-Уралья и 30-летия Всемирного конгресса татар, Года народного искусства и нематериального культурного наследия в РФ (с изданием материалов в виде сборника) апрель п. Пестрецы,

Республика Татарстан Администрация и Исполком Пестречинского района Республики Татарстан, Комиссия по развитию языков при Президенте Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и К(П)ФУ, ДУМ Республики Татарстан

188. Мероприятие, посвященное Дню родного языка в рамках работы с Ассоциацией студентов Всемирного конгресса татар апрель г. Арск,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар

189. Всемирная акция «Чак-чак party» апрель г. Пермь,

Пермский край ТРОО «Чак-чак»

190. 25-летний юбилей МБОУ СОШ «Яктылык» г. Самара апрель г. Самара,

Самарская область Исполком Всемирного конгресса татар

191. Дни Сибирско-татарской культуры в Республике Татарстане апрель Республика Татарстан Конгресс татар Тюменской области

192. VII-й Всероссийский (Уральский) форум татарских краеведов «Татарское краеведение и проблемы изучения истории регионов и населенных пунктов на Урале» в рамках празднования 1100-летия принятия Ислама Волжско-Камской Болгарией и предками татар Волго-Уральского региона, 30-летия Всемирного конгресса татар, 300-летия городов Перми и Екатеринбурга, Года народного искусства и нематериального культурного наследия в РФ (с изданием материалов в виде сборника) апрель г. Пермь, Пермский край; г. Екатеринбург, Свердловская область; г. Челябинск, Челябинская область Исполком Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, Постоянное представительство Республики Татарстан по Уральскому региону, НКАТ г. Перми и Пермской области, Конгресс татар Челябинской области, РОО «Татарские села России», татарские краеведческие структуры и общественные организации регионов Урала

193. Районный конкурс чтецов произведений татарских поэтов «Нәфис сүз остасы» апрель г. Менделеевск,

Республика Татарстан Местная организация Менделеевского муниципального района

194. «Шигырьләрең шифалы яңгыр кебек» – юбилейный вечер поэтессы Сании Ахметзяновой (60 лет) апрель г. Арск,

Республика Татарстан Центральная библиотека Арского муниципального района

195. Проведение конкурса «Ислам нуры – мәчетләрдә», посвященный 1100 летию принятия Ислама в Волжской Булгарии апрель г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

196. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и празднование Дня Победы 5-8 мая г. Алчевск, Украина «Алчевский городской татарский культурный центр «ТАН»

7-9 мая Регионы Республики Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Татарские этнокультурные объединения Республики Казахстан

9 мая г. Ольштын, Польша Татарское общество с ограниченной ответственностью «Sujmbike» региона Вармии и Мазур Республики Польша

9 мая г. Баку, Азербайджан Общественное объединение «Татарстан», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»

май г. Душанбе, Таджикистан Татаро-башкирский национально-культурный центр «Дуслык»

май г. Бишкек, Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

май г. Минск, Беларусь Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»

май г. Вена, Австрия Татарское общество Австрии «Мирас»

май г. Кара-Балта, Киргизия Кара-Балтинский татаро-башкирский национально-культурный центр «Идель»

май г. Карши, Узбекистан Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области

май г. Джизак, Узбекистан Татаро-башкирский национальный культурный центр «Идель» Джизакской области

май г. Ташкент, Узбекистан Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента

май города Украины Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»

197. Открытие бюста советскому татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю в г. Серове 9 мая г. Серов,

Свердловская область Исполком Всемирного конгресса татар, Постоянное представительство Республики Татарстан по Уральскому региону

198. III Южный Сабантуй 14 мая г. Ростов-на-Дону,

Ростовская область Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»

199. IV Международный фестиваль-конкурс народного танца «Шома бас»/ «Легко ступая» 14-15 мая г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры»

200. I Межрегиональный фестиваль-конкурс татарского самодеятельного творчества «Рамазан» 22 мая г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры»

201. 25-летие татарской общины Висагинаса и ансамбля «Мирас» май г. Висагинас, Литва Татарское общество г. Висагинаса

202. Международный тюрко-татарский фестиваль «Киев сандугачы – 2022» май г. Киев, Украина Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»

203. Литературно-музыкальный вечер по произведениям Назипа Жиганова май г. Уральск, Казахстан Общественное объединение «Татарский культурный центр Западно- Казахстанской области»

204. Собрание руководителей татарских общественных объединений Азербайджанской Республики май г. Баку, Азербайджан Общественные объединения Азербайджанской Республики

205. Научно-практическая конференция «История татарских деревень» май г. Тобольск,

Тюменская область Национально-культурная автономия Сибирских татар г. Тобольска

206. Открытое XVI Первенство по национальной спортивной борьбе на поясах «Көрәш» памяти Героя России Раушана Абдуллина май г. Тюмень,

Тюменская область Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области

207. Фестиваль татарского кино май г. Челябинск,

Челябинская область Челябинская областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области, ГБУК «Татаркино»

208. Всероссийская научно-практическая конференция «Сулеймановские чтения» май г. Тюмень,

Тюменская область Национально-культурная автономия Сибирских татар и татар Тюменской области, Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области

209. I Межрегиональный песенный конкурс приикских татар май с.Тюменяк,

Туймазинский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан, Всероссийская общественная организация «Татарские села России»

210. «Бәлешфест» милли ризыклар фестивале май Буздякский район,

Республика Башкортостан Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

211. Торжественный вечер, посвященный празднованию 130- летия со дня рождения Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской май г. Уфа,

Республика Башкортостан РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан

212. Торжественное открытие музея-усадьбы «Алмагачлар Усть-Кяхты» май с. Усть-Кяхта,

Усть-Кяхтинский район,

Республика Бурятия Региональная национально-культурная автономия татар Республики Бурятия

213. Торжественное открытие Татарского культурного центра Ростовской области май г. Ростов-на-Дону,

Ростовская область Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»

214. «Круглый стол» на тему «О ногайском факторе в истории» май г. Астрахань, Астраханская область Исполком Всемирного конгресса татар

215. II Конкурс чтецов произведений татарских поэтов «В мире поэзии» «Шигърият дөньясында» май г. Самара,

Самарская область Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба»)

216. II Областной турнир по борьбе Корэш май г. Ростов-на-Дону,

Ростовская область Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»

217. Установка бюста М. Джалиля в с. Тюндюк Бардымского муниципального округа Пермского края май с. Тюндюк,

Бардымский муниципальный округ, Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»

218. Торжественное мероприятие, посвященное 25- летию РНКАТ Республики Бурятия май г. Улан-Удэ,

Республика Бурятия Региональная национально-культурная автономия татар Республики Бурятия

219. Всероссийский конкурс методических разработок интегрированного урока татарского языка и литературы май г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

220. Всероссийский конкурс «Тел ачкычлары» май г. Казань Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

221. Выездное заседание общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в Пермском крае май Пермский край Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

222. Спортивные соревнования по стритболу май с. Барда,

Бардымский муниципальный округ, Пермский край МАУ ДО «Детско-юношеская спортивна школа», Исполком Всемирного конгресса татар

223. Детский форум татарской молодежи Омской области май Омская область Татарский культурный центр «Заман»

224. Финал Республиканского конкурса «Татар кызы-2022» май-июнь г. Казань Дирекция Международного конкурса «Татар кызы», Всемирный форум татарской молодежи

225. Всероссийская научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Кайбицкий регион и Горная сторона: проблемы истории и культуры», посвященная 30-летию образования Кайбицкого района Республики Татарстан, Года народного искусства и нематериального культурного наследия в Российской Федерации, в рамках 1100-летия принятия Ислама Волжско-Камской Болгарией и предками татар Волго-Уралья и 30-летия Всемирного конгресса татар май-июнь Кайбицкий район,

Республика Татарстан Администрация и Исполком Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Государственный Комитет Республики Татарстан по туризму, Академия наук Республики Татарстан

226. Съезд татарской молодежи Тюменской области май, июль-август, октябрь г. Тюмень,

Тюменская область ТРОО «Союз татарской молодежи Тюменской области»

227. Форум молодежи Казахстана май Казахстан Всемирный форум татарской молодежи

228. Конференции Конгресса татар Республики Башкортостан в муниципальных районах Республики Башкортостан май-июнь Муниципальные образования Республики Башкортостан Конгресс татар Республики Башкортостан

229. Торжественные мероприятия, посвященные 30- летию Всемирного конгресса татар 19 июня г. Джизак, Узбекистан Татаро-башкирский национальный культурный центр «Идель» Джизакской области

июнь г. Киев, Украина Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»

сентябрь г. Бишкек, Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

230. Творческий вечер поэтессы, руководителя женского вокального ансамбля Фаузии Гайзаман по случаю 65- летия 22 июня г. Уфа,

Республика Башкортостан РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан

231. Международный фестиваль «Around the World 2022» 23-25 июня г. Генуя, Италия Татарское общество Италии «Дуслар»

232. Проект «Татар базары» в рамках празднования XII Всероссийского сельского Сабантуя июнь с. Аксеново,

Лямбирский район,

Республика Мордовия Исполком Всемирного конгресса татар

233. Ярмарка под брендом «Татар базары» в рамках проведения Сабантуя Приикских татарских деревень июнь с. Муслюмово,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар

234. Торжественное мероприятие, посвященное 1100- летию принятия ислама июнь г. Бишкек, Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

235. V Европейский Сабантуй июнь г. София, Болгария Международная ассоциация татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы», Татарская общественная организация в Болгарии «Волжкие булгари»

236. Республиканский фестиваль национальных культур июнь г. Минск, Беларусь Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»

237. Форум предпринимателей «Татарстан – Италия – Россия» июнь г. Болонья, Италия Ассоциация культуры «Татары в Италии»

238. Круглый стол, посвященный 135-летию Газиза Губайдуллина июнь г. Баку, Азербайджан Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»

239. Концерт творческих коллективов Международного общественного объединения «Татаро-башкирского культурного наследия «Чишма» Республики Беларусь в Республике Татарстан июнь г. Казань Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма» Республики Беларусь

240. Мероприятия, посвященные 285-летнему юбилею села Сульмаш Чернушинского городского округа Пермского края июнь с. Сульмаш,

Чернушинский городской округ,

Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественный центр татар Чернушинского городского округа Пермского края

241. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, гвардии полковника Гареева Мусы Гайсиновича июнь г. Уфа, Илишевский район, Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

242. Творческий литературно-музыкальный вечер, посвященный 65-летию композитора, Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, народной артистки Республики Башкортостан Сахаутдиновой Розы Хайдаровны июнь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

243. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству поэта, переводчика и журналиста, члена Союза писателей и Союза журналистов Башкирской АССР Даминова Дима Абдрахмановича июнь г. Уфа,

Республика Башкортстан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

244. Дни татарской молодежи июнь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

245. Пензенский региональный форум «Татары Пензы: национальная самобытность и религия», посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией июнь г. Пенза,

Пензенская область Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

246. 100-летний юбилей татарского села Плитное Дзержинского района Красноярского края июнь с. Плитное,

Дзержинский район,

Красноярский край Татарская Региональная национально-культурная автономия «Яр» Красноярского края

247. Фестиваль татарской кухни июнь г. Когалым,

ХМАО-Югра Когалымская городская общественная организация ТБНКО «Нур»

248. Съемка и монтаж материалов для подготовки онлайн версии Федерального Сабантуя в Ульяновске июнь г. Ульяновск,

Ульяновская область Исполком Всемирного конгресса татар

249. Автопробег «Мин матурлык эзләп йорим» литературный десант совместно с Китап FM (Чувашия, Удмуртия, Кировская обл, Марий Эл, Ульяновская обл, Самарская обл) июнь-июль Чувашия, Удмуртия, Кировская область, Марий Эл, Ульяновская область, Самарская области Исполком Всемирного конгресса татар

250. Фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа июнь-июль г. Казань Министерство культуры Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар

251. Сбор исторических материалов и выпуск книги об участии татар в строительстве мечетей в Казахстане III квартал г. Нур-Султан, Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир» Общественное объединение «Татарский образовательный культурный центр «Дуслык»

252. Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию РОО «Конгресс татар Республики Башкортостан» 8 июля г. Уфа,

Республика Башкортстан Конгресс татар Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

253. Съезд Конгресса татар Башкортостана 9 июля г. Уфа,

Республика Башкортостан Конгресс татар Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

254. Творческий литературно-музыкальный вечер Дили Булгаковой по случаю 85-летия 11 июля г. Уфа,

Республика Башкортостан РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

255. I Международный Прииртышский Сабантуй июль г. Семей, Казахстан Исполком Всемирного конгресса татар, Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Объединение юридических лиц «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак»

256. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию татарской школы искусств в Казахстане июль г. Семей, Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Объединение юридических лиц «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак»»

257. Круглый стол с участием татарских медицинских работников Кыргызстана июль г. Бишкек, Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

258. Благотворительный концерт «Татар моңы» июль г. Бишкек, Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

259. Юбилейный концерт Фольклорно-эстрадного ансамбля «Мишар» июль с. Урмай,

Комсомольский район,

Республика Чувашия Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики

260. Торжественное открытие отремонтированной Центральной мечети села Урмай, в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией июль с. Урмай,

Комсомольский район,

Республика Чувашия Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики; Духовное управление мусульман Чувашской Республики

261. Торжественное открытие памятника царице Сююмбике в городе Касимове июль г. Касимов,

Рязанская область Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Рязанской области»

262. II Международный детско-юношеский фестиваль татарской культуры «Мирас» июль г. Самара,

Самарская область Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба»)

263. XI Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» июль г. Троицк,

Челябинская область Челябинская областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области»

264. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 130-летия со дня рождения политического и государственного деятеля, видного теоретика национально-государственного строительства Султан-Галиева Мирсаида Хайдаргалиевича июль г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

265. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения татарского советского литературоведа, публициста, критика, редактора, общественного деятеля и педагога Галимджана Нигмати (Нигматуллин Галимджан Амиржанович) июль с. Удрякбаш,

Благоварский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

266. Историко-патриотический вечер, посвященный жизни и подвигу Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта Сыртлановой Магубы Хусаиновны июль г. Белебей,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

267. Межрегиональный фестиваль-конкурс татарских самодеятельных ансамблей и коллективов «Җырлыйк әле» июль Туймазинский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

268. XI Международный фольклор фестиваль тюркских народов «Чатыр тауда җыен» июль Азнакаево,

Республика Татарстан Местная организация Азнакаевского муниципального района; Управление культуры Азнакаевского муниципального района

269. Выездное заседание общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в Мамадышском районе Республики Татарстан июль Мамадышский район,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

270. Организация лагеря для детей-татар, проживающих в странах Европы июль-август г. Брюссель, Бельгия Союз «Татары в Бельгии»

271. Круглый стол «Ислам – ты мир!», посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией 22 августа г. Тосно,

Ленинградская область Общественная организация Татарское общество Тосненского района Ленинградской области «Изге юл»

272. Фестиваль новой татарской культуры «TAT CULT FEST» 30 августа г. Казань Музыкальный лейбл «Yummy Music»

273. Фестиваль «Печән базары» в Бишкеке август г. Бишкек, Кыргызстан Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»

274. Татарский театральный конкурс-фестиваль август г. Иваново,

Ивановская область Региональная общественная организация Национально-культурная автономия татар Ивановской области

275. Проведение интернет-конкурса «Мин яратам сине, халкым», посвященного 30-летию образования Всемирного конгресса татар август г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

276. XIII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-жыен» август г. Тобольск,

Тюменская область Региональная татарская общественная организация «Наследие» по Тюменской области, Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области

277. XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Историческая судьба Искера» август г. Тобольск,

Тюменская область Региональная татарская общественная организация «Наследие» по Тюменской области, Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области

278. Республикакүләм «Уйнагыз, гармуннар!» фестивале август Туймазинский район,

Республика Башкортостан Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

279. Вечер памяти советского татарского поэта Рахима Саттар (Абдулсаттарова Абдрахима Сулеймановича) и артиста балета, педагога, народного артиста БАССР Терегулова Шамиля Ахмедовича август г. Уфа,

Республика Башкортстан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

280. Творческий литературно-музыкальный вечер, посвященный 60-летию поэта Рамиля Чурагула (Чурагулова Рамиля Мутагаровича) август с. Староакташево,

Кармаскалинский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

281. Творческий вечер, посвященный 75-летию со дня рождения народной артистки Республики Башкортостан Смаковой Асии Вафировны август г. Уфа,

Республика Башкортстан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

282. Круглый стол, посвященный 105-летию со дня рождения профессора, доктора медицинских наук, микробиолога Гимранова Мансура Гимрановича август г. Уфа,

Республика Башкортстан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

283. IV Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс «Халкым мирасы» (Наследие народа) август с. Тат-Верх-Гоньба,

Малмыжский район,

Кировская область Конгресс татар Кировской области

284. I Фестиваль татарских частушек и мунаджатов «Әниләр һәм бәбиләр» август Республика Чувашия, с.Токаево Комсомольского района Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики

285. Вечер памяти заслуженного работника культуры Чувашской Республики, заслуженного работника культуры Республики Татарстан, бывшего Председателя Совета общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» Гибатдинова Ферита Абдулловича август с. Урмай,

Комсомольский район,

Республика Чувашия Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики

286. Фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» август г. Казань Всемирный форум татарской молодежи

287. VII Татарская детская профильная смена «Себер сандыгы» август Новосибирская область Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»

288. XXXVII Республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» август г. Казань Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар

289. XIV Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен» август г. Казань Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар

290. Выездное заседание общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в Чистопольском районе Республики Татарстан август Чистопольский район,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

291. Фестиваль новой татарской культуры «JADIDFEST» август г. Казань Музыкальный лейбл «Yummy Music»

292. Республиканская конференция «Ялчыгол укулары» август-сентябрь г. Заинск,

Республика Татарстан Управление образования Заинского муниципального района

293. «На этой земле проложили мы след» – торжественный вечер, посвященный 25-летию Тосненского татарского общества «Изге юл» 4 сентября г. Тосно,

Ленинградская область Общественная организация Татарское общество Тосненского района Ленинградской области «Изге юл»

294. Международный фестиваль татарской культуры 16-19 сентября г. Меджидия, Румыния Демократический союз татар Румынии

295. II Фестиваль татарской культуры 17 сентября г. Калининград,

Калинингрдская область Калининградская региональная общественная организация – Общество культуры тюркоязычного населения «Кардашлар»

296. Республиканский праздник «Сөмбелә» 24 сентября г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры»

297. Дни татарстанского кино в г. Алматы Республики казахстан сентябрь г. Алматы, Казахстан Общественное объединение «Татаро-башкирский общественно-культурный центр г.Алматы»

298. Концерт татарской альтернативной музыки сентябрь г. Берлин, Германия Международный союз татарских женщин «Ханым», «Берлин татар яшьләре» оешмасы

299. Мероприятия, посвященные 70-летию школы № 112 имени Нагимы Ахмадиевой города Кызылорда Республики Казахстан сентябрь г. Кызылорда, Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Общественное объединение «Кызылординский областной татарский общественно-культурный центр»

300. Мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею «Кызылординского областного татарского Общественно-культурного центра Республики Казахстан» сентябрь г. Кызылорда, Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Общественное объединение «Кызылординский областной татарский общественно-культурный центр»

301. «Сибирский базар» – фестиваль народного творчества сентябрь г. Тобольск,

Тюменская область Национально-культурная автономия Сибирских татар г.Тобольска

302. III Региональный конкурс исследовательских краеведческих работ «Туган як»-»Родной край» сентябрь г. Оренбург, Оренбургская область РОО Региональная национально-культурная автономия татар Оренбургской области

303. Открытие татарского класса в МБОУ «Средняя школа №40» г.Нижневартовска сентябрь г. Нижневартовск,

ХМАО-Югра Местная национально-культурная автономия татар г. Нижневартовска «Мирас», Департамент образования г. Нижневартовска

304. Международные соревнования по дистанционным конным пробегам Памяти Тимура Насырова сентябрь г. Тюмень,

Тюменская область Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области

305. XIII Республиканский конкурс татарской песни «Авылым тавышлары» сентябрь г. Саранск,

Республика Мордовия МРОО «Клуб татарских бизнесменов, КФХ «Юлдаш», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Мордовия «Якташлар» («Земляки»)

306. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 100- летию со дня рождения поэта и писателя, участника Великой Отечественной войны Галимова Зинната Абдулхаковича сентябрь Белебеевский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

307. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 70- летию поэта Гайсина Ахмета Исламгалиевича сентябрь с. Старокучербаево,

Благоварский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

308. Торжественный вечер, посвященный 70-летию артиста балета, педагога, заслуженного артиста РСФСР Даукаева Марата Фуатовича сентябрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

309. Торжественный вечер, посвященный 85-летию профессора, видного общественного деятеля, доктора педагогических наук Хамитова Эдуарда Шайхулловича сентябрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

310. Х Межрегиональный слет юных татарских этнографов сентябрь Малмыжский район,

Кировская область Региональная общественная организация национально-культурная автономия татар Кировской области

311. X Межрегиональные конные скачки, посвященные 30- летию образования Всемирного конгресса татар сентябрь Малмыжский район,

Кировская область Региональная общественная организация национально-культурная автономия татар Кировской области

312. Фестиваль современного татарского кино сентябрь г. Ростов-на-Дону,

Ростовская область РООО «ТБКЦ «Якташлар»

313. V Областной фольклорный детский конкурс «Тургай» сентябрь г. Пенза,

Пензенская область Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

314. Дни татарского кино сентябрь г. Красноярск, Красноярский край Татарская Региональная национально-культурная автономия «Яр» Красноярского края

315. III Краевой фестиваль творчества Сылвенско-иренских татар «Ирен моңнары» сентябрь с. Карьево,

Ординский муниципальный округ,

Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края»

316. Национальный лагерь «Милләтем хәзинәләре» сентябрь г. Казань Всемирный форум татарской молодежи

317. Открытие центра Каюма Насыйри сентябрь г. Нижневартовск,

ХМАО-Югра Местная национально-культурная автономия татар г. Нижневартовска «Мирас»

318. Выездное заседание общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в Мензелинском районе Республики Татарстан сентябрь Мензелинский район,

Республика Татарстан Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

319. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию татарской общины в Алтайском крае сентябрь г. Барнаул,

Алтайский край Центр татарской культуры «Дулкын» г. Барнаул

320. Установка стелы Патееву Шарафетдину Хабибулловичу – Почетному гражданину города Пензы сентябрь г. Пенза,

Пензенская область РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

321. XIV Сибирский фестиваль татарской молодежи сентябрь г. Бердск,

Новосибирская область Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»

322. Конкурс мелодекламации им. И.Юзеева «Таныш моңнар» сентябрь г. Казань Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар

323. Посещение МБОУ Маляевская СОШ сентябрь с. Маляевка,

Ленинский район,

Волгоградская область Исполком Всемирного конгресса татар

324. Межрегиональная научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Татары Вятской природно-географической и историко-культурной зоны и их вклад в развитие экономики и культуры Кировской области и Волго-Уральского региона: история и современность », приуроченный к 1100-летию принятия Ислама предками татар в Среднем Поволжье – Волго-Камской Булгарии, и приуроченный к 30 летию образования Всемирного конгресса татар сентябрь г. Сосновка,

Кировская область Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области, Администрация Вятско-Полянского района Кировской области, РОО «Общество татарских краеведов» РТ

325. Научно-практическая конференция «Сәламәт азык – сәламәт милләт» сентябрь г. Казань Ассоциация содействия татарском бизнесе

326. Всероссийская научно-практическая историко-краеведческая конференция «Татарские села Урала: история и современность» в рамках 1100-летия принятия ислама Волжско-Камской Болгарией и предками татар Волго-Уральского региона, 30-летия образования Всемирного конгресса татар и в связи со 100-летием образования Нижнедеревенской (Усть-Багарякской) сельской школы Усть-Багарякского сельского посления, 315-летием с. Усть-Багаряк и 140-летия основателя школы, учителя-просветителя Жамалетдина Серазетдиновича Камалова. Открытие новой мечети. сентябрь-октябрь с. Усть-Багаряк, Кунашакский район, г. Челябинск,

Челябинская область «Всетатарское общество краеведов», РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, Конгресс татар Челябинской области, Администрация села Усть-Багаряк и Кунашакского района Челябинской области, Усть-Багарякская СОШ

327. V Международный литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения» IV квартал г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

328. II Всероссийский телевизионный конкурс татарского народного танца «Әпипә» IV квартал г. Казань Министерство культуры Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар

329. XXII Межрегиональный конкурс театральных коллективов «Идел-йорт» им.Ш. Закирова IV квартал г. Казань Министерство культуры Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар

330. Экспедиция в Рязанскую область для изучения истории и культуры касимовских татар (в рамках открытия памятника Сююмбике) IV квартал г. Касимов,

Рязанская область Исполком Всемирного конгресса татар

331. Подготовка и издание энциклопедических изданий: 1. «Татарские краеведы в регионах Евразии» (300 стр.), Казань, 2022. 2. «Татарские населенные пункты в регионах Евразии». Казань, 2022. Объем – 500 стр. IV квартал г. Казань РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, «Общество татарских краеведов» Республики Башкортостан Администрация и НКАТ регионов России и Республики Татарстан

332. Республиканский праздник «Мавлид» 8 октября г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл

333. Семинар на тему: «Известные татары Азербайджана: Марзия Давудова, Газиз Губайдуллин, род Терегуловых» 10 октября г. Баку, Азербайджан Общественное Объединение «Татарстан»

334. Межрегиональный национальный танцевальный фестиваль-конкурс «Нечкә бил» 10 октября г. Сосновка,

Кировская область Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области

335. Республиканские конкурсы чтецов произведений татарских поэтов и писателей «Туган телем – татар теле» (Мой родной язык – татарский язык) 15 октября г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл

336. Лекция «Салих Сайдашев – татарский композитор» 22 октября г. Бэер-Шева, Израиль Общественное объединение тюркских народов Израиля «Мирас»

337. II Спортивные соревнования по волейболу на кубок Всемирного конгресса татар 22-23 октября с. Барда,

Бардымский муниципальный округ,

Пермский край МАУ ДО «Детско-юношеская спортивна школа», Исполком Всемирного конгресса татар

338. Всемирная образовательная акция «Татарча диктант» октябрь г. Казань, районы Республики Татарстан, регионы Российской Федерации, страны зарубужья Всемирный форум татарской молодежи

339. Всероссийский форум татарских журналистов октябрь Сабинский район,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар

340. Фэшн-проект «Татарский костюм». Показ коллекций национальной одежды современных татарских дизайнеров октябрь г. Франфурт-на-Майне, Германия Международный союз татарских женщин «Ханым»

341. 30-летие татаро-башкирского национально-культурного центра «Дуслык» Республики Таджикистан октябрь г. Душанбе, Таджикистан Татаро-башкирский национально-культурный центр «Дуслык»

342. XVI Международная конференция «Проблемы воспитания молодежи в национальных традициях татарского народа» октябрь г. Киев, Украина Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»

343. XXIII Международный фестиваль татарского искусства «Иртыш моңнары» октябрь г. Семей, Казахстан Объединение юридических лиц «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак»»

344. Вечер, посвященный дню Независимости Республики Узбекистан, дню Татарстана, татарскому языку, культуре и искусству октябрь г. Ташкент, Узбекистан Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента

345. 10-летие корреспондентского пункта ТНВ в Ульяновске октябрь г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, АО «ТРК «Новый Век», Исполком Всемирного конгресса татар

346. 90-летний юбилей газеты «Безнең тормыш» октябрь Республика Марий Эл АУ «Редакция Параньгинской районной газеты «Наша жизнь», «Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл», Исполком Всемирного конгресса татар

347. Областная олимпиада по татарскому языку и литературе октябрь г. Пенза,

Пензенская область Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

348. Юбилейный концерт Танцевального коллектива «Биляр» октябрь с. Шыгырдан,

Батыревский район,

Республика Чувашия Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики

349. Торжественное открытие Соборной мечети г. Новочебоксарска, в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией октябрь г. Новочебоксарск,

Республика Чувашия Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики; Духовное управление мусульман Чувашской Республики

350. Торжественное мероприятие, посвященное дню рождения Пророка Мухаммада – праздник «Мавлид ан-Наби» октябрь г. Самара,

Самарская область Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба»)

351. Конференция Дальневосточного конгресса татар октябрь г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край АНО «Дальневосточный конгресс татар»

352. II Межрегиональный фестиваль «Мост Дружбы» октябрь г. Пенза,

Пензенская область Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

353. Спартакиада татарских общественных организаций по волейболу на призы Всемирного конгресса татар октябрь с. Барда,

Бардымский муниципальный округ,

Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»

354. Научно-практическая конференция «Барда авылының тарихы» октябрь с. Барда,

Бардымский муниципальный округ,

Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»

355. II Фестиваль татарских народных и самодеятельных коллективов и исполнителей «Сөмбелә бәйрәме» октябрь г. Красноярск,

Красноярский край Татарская Региональная национально-культурная автономия «Яр» Красноярского края

356. Областной татарский национальный праздник «Сөмбелә» октябрь г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области

357. Межрегиональный форум татарских женщин октябрь г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

358. Дни татарской науки и культуры, посвященных 300-летию основания города Перми октябрь г. Пермь, Пермский край Местная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия г. Перми»

359. Вечер памяти татарских поэтов и общественных деятелей Вазиха Иксанова, Мариуса Максютова, Идриса Туктарова октябрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

360. Вечер, посвященный творчеству художника Терегулова Айрата Рауфовича октябрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

361. Научно-практическая конференция «История татар в Кузбассе» октябрь г. Кемерово,

Кемеровская область Региональная национально-культурная автономия татар Кемеровской области

362. Всероссийский фестиваль-конкурс «Играй, гармонь!» «Уйнагыз, гармуннар!» октябрь г. Когалым,

ХМАО-Югра Когалымская городская общественная организация ТБНКО «Нур»

363. Посещение 1000-летней Елабуги и Экономической зоны «Алабуга» в рамках работы с Ассоциацией студентов Всемирного конгресса татар октябрь г. Елабуга,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар

364. «Алар безнең горурлыгыбыз» – вечер, посвященный памяти знаменитых авторов книги «Әлифба» С. Вагизова и Р. Валитовой октябрь г. Арск,

Республика Татарстан Филиал историко-этнографического музея – музей «Әлифба» Арского муниципального района

365. «Тамбурлы чигү татарның үзенчәлекле сәнгате» – Конкурс-игра по тамбурному шитью октябрь Арский район,

Республика Татарстан Библиотека с. Новый Кинер и с. Средний Пшалым Арского муниципального района

366. Татарский национальный праздник «Каз өмәсе» 4 ноября д. Ямышка,

Вятскополянский район,

Кировская область Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области

367. Межрегиональный марафон татарского фольклора «Халкым мирасы» 19 ноября г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл

368. II Всероссийский фестиваль «Каз өмәсе» ноябрь с. Муслюмово,

Республика Татарстан Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

369. Выставка художницы Гузель Амальрик ноябрь г. Брюссель, Бельгия Союз «Татары в Бельгии»

370. Встреча татар Латвии «Көзге җыен» ноябрь г. Рига, Латвия Общество татар Латвии «Идель»

371. III фестиваль татарский поэзии, музыки и кино ноябрь г. Франфурт-на-Майне, Германия Международный союз татарских женщин «Ханым»

372. ХI ежегодный областной фестиваль «Дни татарской национальной культуры во Владимире – 2022» ноябрь г. Владимир,

Владимирская область Владимирская региональная общественная организация «Автономия татар Владимирской области»

373. Всероссийский конкурс «Татар рухы һәм каләм» для журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение в СМИ жизни и деятельности татарского мира ноябрь г. Казань Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Исполком Всемирного конгресса татар

374. Торжественное мероприятие, посвященное памяти Сары Садыковой ноябрь г. Москва Региональная общественная организация – Татарская национально-культурная автономия г. Москвы

375. XII Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель» ноябрь г. Уфа,

Республика Башкортстан Некоммерческий фонд поддержки и развития культуры «Идель»

376. VI Открытый Межрегиональный конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей!») ноябрь г. Екатеринбург,

Свердловская область Министерство культуры Свердловской области, КТСО «Татары Урала», Министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар

377. XIII Всероссийский открытый турнир «Кубок Урала» по спортивной борьбе «Көрәш» ноябрь г. Красноуфимск,

Свердловская область Администрация Красноуфимского ГО, Свердловская областная Федерация по спортивной борьбе «Корэш», КТ СО «Татары Урала»

378. Вечер памяти доктора исторических наук Ф.Т. Валеева, круглый стол «Валеевские чтения» ноябрь г. Тобольск,

Тюменская область Национально-культурная автономия Сибирских татар г. Тобольска, Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области

379. VI Фестиваль-конкурс «Татарская песня на Сибирской земле» ноябрь г. Нижневартовск,

ХМАО-Югра МБУ «Центр национальных культур г. Нижневартов-ска», Местная национально-культурная автономия татар г. Нижневартовска «Мирас»

380. Областной конкурс исполнительского мастерства татарских и мелодий среди гармонистов ноябрь г. Оренбург,

Оренбургская область РОО Региональная национально-культурная автономия татар Оренбургской области

381. Республиканский конкурс «Ике аккош» ноябрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан

382. Круглый стол, посвященный жизни и творчеству великого татарского поэта Габдельжаббара Кандалый ноябрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

383. Вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения поэта Зиннура Насыбуллина ноябрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

384. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 140-летию со дня рождения советского дипломата и общественного деятеля Хакимова Карима Габрауфовича ноябрь с. Дюсяново,

Бижбулякский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

385. Торжественный вечер, посвященный 85-летию Заслуженного работника культуры БАССР, видного общественного деятеля Агзами (Агзамова) Эдуарда Лутфиевича ноябрь с. Аргамак,

Дюртюлинский район,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

386. Республиканский фестиваль детских татарских театральных коллективов «Алкыш» ноябрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

387. VI Региональный фестиваль-конкурс «Нократ йолдызчыклары» ноябрь г. Малмыж,

Кировская область Региональная национально-культурная автономия татар Кировской области

388. Межрегиональный конкурс «Татар егете» ноябрь г. Вятские Поляны,

Кировская область Конгресс татар Кировской области

389. XI Гала-концерт Фестиваля-конкурса Областного фестиваля народного творчества ноябрь г. Нижний Новгород,

Нижегородская область Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области

390. Областной фестиваль татарского фольклора «Онытылмас моңнар» ноябрь г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области

391. XIII Межрегиональный сельский экономический форум «Шыгырданский диалог» ноябрь с. Шыгырдан, Батыревский район,

Республика Чувашия Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики

392. Республиканский конкурс мусульманского песнопения «Праздник шакирдов» ноябрь с. Шыгырдан, Батыревский район,

Республика Чувашия Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики

393. Муниципальный конкурс г. Казани «Татар кызы»-«Татар егете» ноябрь г. Казань Управление образования г. Казань

394. Интернет-конкурс «Әнием-бәгърем», посвященный Дню матери ноябрь г. Казань Исполком Всемирного конгресса татар

395. VI Форум татарских женщин Оренбургской области ноябрь Оренбургская область Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

396. Форум татарской молодежи г. Набережные Челны ноябрь г. Набережные Челны,

Республика Татарстан Молодежное сообщество «Урбан Татар»

397. Научно-практическая конференция «Татары Сибири» ноябрь-декабрь г. Новосибирск,

Новосибирская область Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»

398. II Форум татарских женщин Новосибирской области ноябрь-декабрь г. Новосибирск,

Новосибирская область Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»

399. Фестиваль поэзии «Шагыйрәләр сүзе – Җиһан сере» ноябрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан, РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан

400. Торжественный вечер, посвященный 100-летнему юбилею Героя Социалистического труда Халина Ревгата Мерголеевича 22 декабря г. Красноярск,

Красноярский край Татарская Региональная национально-культурная автономия «Яр» Красноярского края

401. V республиканский съезд благотворителей и меценатов «Караван милосердия» декабрь г. Нур-Султан, Казахстан Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Общественное объединение «Татаро-башкирский культурный центр «ТАН»

402. Творческий вечер, посвященный татарской поэтессе Самитовой Газизе Багаветдиновне и татарскому поэту Ерикееву Ахмеду Фазыловичу декабрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

403. Вечер памяти, посвященный жизненному пути религиозного и общественного деятеля, публициста Габдуллы Галиева Батырши декабрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

404. Вечер памяти участника татарского антифашистского легиона «Идель-Урал», соратника Мусы Джалиля Шабаева Гарифа Хафизовича декабрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

405. Круглый стол, посвященный выдающимся религиозным деятелям и просветителям Мухлисе Буби и Зия Камали декабрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

406. Вечер памяти, посвященный 115-летию со дня рождения советского татарского учёного-литературоведа, литературного критика Гази Кашшафа (Кашшафутдинов Миргази Султанович) декабрь г. Уфа,

Республика Башкортостан Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

407. Открытый XVII региональный конкурс «Себер Йолдызы – Звезда Сибири» и «Татар егете-2022» декабрь г. Тюмень,

Тюменская область Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области

408. V Межмуниципальный фестиваль татарской культуры «Созвездие двух Туфанов» декабрь г. Лысьва,

Пермский край Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация татар г. Лысьвы, Управление культуры г. Лысьвы

409. Торжественные мероприятия, посвященные 25- летию Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии декабрь г. Ульяновск,

Ульяновская область Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия

410. Республиканский конкурс «Әдәби табышмак» декабрь г. Мензелинск,

Республика Татарстан Отдел национального образования Мензелинского муниципального района

411. Районный фестиваль-конкурс «Гаилә – бәхет учагы» декабрь Заинский район,

Республика Татарстан Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»