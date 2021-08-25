Приглашаем к участию во Всероссийском фестивале «Сәйяр-fest»

Исполком Всемирного Конгресса Татар совместно с Министерством культуры Республики Татарстан, АО «ТАТМЕДИА» и редакцией журнала культуры и искусства «Сәхнә» объявляет о проведении Всероссийского фестиваля «Сәйяр-fest» дошкольных и школьных юношеских театров.

Фестиваль проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы».

Целью Фестиваля является воспитание у детей любви к родному языку, знание его, формирование духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию своего народа.

Фестиваль проводится в два этапа:

1 этап – заочный. До 30 декабря 2021 года. Образовательными организациями дошкольного и среднего общего образования Республики Татарстан и Российской Федерации подается заявка на участие в Фестивале и видеофайл со съемками отрывка из спектакля театрального коллектива (1 видеофайл по каждой возрастной категории) оргкомитету по электронному адресу: [email protected] .

Материалы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Театральные коллективы, прошедшие заочный этап, уведомляются посредством электронной почты или телефонного звонка.

2 этап – подведение итогов ‒ до 30 марта 2022 года. Группа жюри оценивает выступления коллективов и определяет победителей Фестиваля.

С требованиями Фестиваля можно ознакомиться в Положении.