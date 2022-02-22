Путин наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент РФ Владимир Путин наградил Президента РТ Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени Минниханова Рустама Нургалиевича — Президента Республики Татарстан», — говорится в Указе Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 70 “О награждении государственными наградами Российской Федерации”.

tatar-inform.ru