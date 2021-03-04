Ркаил Зайдуллин стал председателем Союза писателей Татарстана

Депутат Госсовета Татарстана, татарский поэт и драматург Ркаил Зайдуллин избран новым председателем Союза писателей республики. Соответствующее решение было принято на XIX съезде организации. В мероприятии участвовало более 200 делегатов. Кандидатура Зайдуллина получила 122 голоса.
На пост председателя также претендовал татарский поэт Рамис Айметов. За него проголосовали 74 делегата. Бывший председатель союза Рафис Курбанов и Вахит Имамов взяли самоотвод.
Наша справка
Ркаил Рафаилович Зайдуллин родился 23 января 1962 года в Чувашии.
В 1979 году поступил на отделение татарского языка и литературы историко-филологического факультета КГУ, который окончил в 1984 году.
в 1990 году был принят в Союз писателей СССР.
В 1989–2009 годах был главным редактором журнала «Идель».
В 1984 году вышла его первая книга стихов «Кояшлы күзләр» («Солнечные глаза»).
Произведения Ркила Зайдуллы переведены на английский, русский, турецкий, узбекский, чувашский, башкирский, чеченский языки.