Ркаил Зайдуллин стал председателем Союза писателей Татарстана

Депутат Госсовета Татарстана, татарский поэт и драматург Ркаил Зайдуллин избран новым председателем Союза писателей республики. Соответствующее решение было принято на XIX съезде организации. В мероприятии участвовало более 200 делегатов. Кандидатура Зайдуллина получила 122 голоса.

На пост председателя также претендовал татарский поэт Рамис Айметов. За него проголосовали 74 делегата. Бывший председатель союза Рафис Курбанов и Вахит Имамов взяли самоотвод.

Наша справка

Ркаил Рафаилович Зайдуллин родился 23 января 1962 года в Чувашии.

В 1979 году поступил на отделение татарского языка и литературы историко-филологического факультета КГУ, который окончил в 1984 году.

в 1990 году был принят в Союз писателей СССР.

В 1989–2009 годах был главным редактором журнала «Идель».

В 1984 году вышла его первая книга стихов «Кояшлы күзләр» («Солнечные глаза»).

Произведения Ркила Зайдуллы переведены на английский, русский, турецкий, узбекский, чувашский, башкирский, чеченский языки.

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