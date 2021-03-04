Рустам Минниханов: “Татарские диаспоры в регионах РФ нужно привлечь к подготовке переписи”

В ходе подготовки к Всероссийской переписи населения в 2021 году важно проводить работу с татарскими диаспорами за пределами республики. Такое мнение выразил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с представителями СМИ, посвященной 8 Марта.

«В Татарстане живет 30% татар, а остальные — за пределами. Всемирный конгресс татар и другие организации должны проводить большую работу», — сказал он.

Спикер отметил, что участники переписи населения могут указывать национальность на свое усмотрение. Данный процесс невозможно как-то проконтролировать.

«Но мы должны выполнить часть своей работы. Нам важно знать, где и сколько живет татар, как мы с ними контактируем. Почему мы в этом заинтересованы? Возникает желание сохранить свою самобытность, свою нацию. Важно, чтобы люди, живущие за пределами нашего региона и страны, имели возможность получать литературу, общаться с нами, приезжать к нам», — заявил Президент Татарстана.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 23 августа по 30 сентября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в этот период затруднено, перепись будет организована в период с 1 апреля по 20 декабря.

Наталья Рыбакова

tatar-inform.ru