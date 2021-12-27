Состоялась предновогодняя встреча членов Ассоциации татарских творческих деятелей Санкт-Петербурга

В преддверии Нового года, в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошла встреча с петербургскими художниками, членами Ассоциации татарских творческих деятелей. Почетными гостями встречи стали председатель Союза художников Республики Татарстан Альберт Шиабиев, профессор СПГХПА им. А.Л. Штиглица Олег Юдин.

В Санкт-Петербурге на протяжении 3-х лет существует Ассоциация татарских творческих деятелей при Постоянном представительстве Республики Татарстан, в которую входят татарские художники, скульпторы, творческие деятели, краеведы, поэты и писатели. За время работы Ассоциации был организован ряд персональных, совместных выставок, пленэров, конкурсов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане и в других регионах.

Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин поприветствовал гостей, рассказал о проведенных значимых мероприятиях и выставках с участием татарских художников, которые стали уже традиционными. Также, поблагодарил членов Ассоциации за их активное участие в мероприятиях Представительства республики.

На встрече договорились о проведении совместных выставок, конкурсов, мастер-классов в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан, в недавно открывшемся Татарском национальном центре, конкурса детского рисунка. Подтвердили участие Ассоциации в выставочной и пленэрной деятельности, которые проводит Союз художников Республики Татарстан и в совместной работе в мастерских художников в Петербурге и Татарстане. Также, рассмотрели перспективный план работы Ассоциации на 2022 год и организацию совместных творческих проектов с участием студентов Академии Штиглица, обучающихся из республики.

В Год родных языков и народного единства, при поддержке Постпредства Республики Татарстан было проведено более 20 различных выставок и пленэров, значимые из которых, юбилейная выставка художника-живописца Роберта Мифа «То, что мне дорого». Выставку посетил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев. В Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялось межрегиональная выставка «Сто лет вместе. Казань — Санкт-Петербург транзит» из 12 регионов России, в рамках художественного проекта Союза художников Республики Татарстан «Наша Республика». Более двадцати известных художников России и более двадцати из Татарстана, собрались 3 мая 2021 года на пленэр в городе Чистополе, в купеческом, малоэтажном и единственном в своем роде. Открытие итоговой выставки пленэра состоялось на двух музейных площадках Чистополя и в культурном центре «Чистай». Также выставка была представлена в городе Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

24 ноября в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялось торжественная презентация выставки «Старинный Чистополь. Возрождение». На выставке были представлены работы петербуржцев: Азата Галимова, Роберта Мифа, Ильдуса Вахитова, Алима Нырова, Раиса Тимергалиева, Эльмиры Мустафиной, Елены Острой, Марины Бодровой, Екатерины Чихановой и других. В настоящее время, в Елабужском государственном музее-заповеднике действует выставка «Энергетическая живопись Рашида Гилазова» петербургского художника, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рашида Гилазова. Данные выставки уже превратились в хорошую традицию в важном и актуальном деле единения культур.

В заключении Ренат Валиуллин наградил Памятными знаками «Габдулла Тукай-135 лет со дня рождения» художника Роберта Мифа и скульптора Винеру Абдуллину за большой вклад в развитие изобразительного искусства, отечественной и национальной культуры, пожелал им дальнейших творческих успехов. Также поздравил художников-живописцев Роберта Мифа и Санию Бахтиярову с присвоением почетных званий «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан», которые накануне им вручил Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке и атмосфере живого общения. Всем гостям вручили подарки-книги об истории и культуре татарского народа «Татарский мир» и «Татар милли ашлары».

Художников поздравили с наступающим Новым годом, поблагодарили за плодотворную работу в текущем году и пожелали непрекращающегося вдохновения и успехов в творчестве.

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