Татарский орнамент на выставке в Музее Горького и Шаляпина

12 августа в 16.00 в Музее Горького и Шаляпина открывается выставка «Сады земные». Зрители увидят более 40 картин народного художника РТ Мудариса Мингазова. Живопись объединяет общая тема – татарский народный орнамент.

С раннего детства Мударису Мингазову запомнились причудливые татарские узоры – на вышитых полотенцах в родительском доме, на белоснежном фартуке матери, на праздничной одежде односельчан. Яркие впечатления подарила природа родного Сабинского района – будущий художник угадывал народные узоры в цветках и растениях, запоминал мельчайшие детали природных «арабесок».

Татарский растительный орнамент часто присутствует в натюрмортах и портретах Мингазова. Для него татарский узор – это ключ к пониманию искусства своего народа, его древних истоков.

Мударис Мингазов родился в 1953 году, окончил художественно-графический факультет Удмуртского университета. Почетный академик Российской академии гуманитарных наук, обладатель золотой медали Союза художников РФ «Духовность, традиции и профессионализм», награжден благодарственным письмом Президента РТ Рустама Минниханова. В 2017 году президент Международной гуманитарной академии Энгель Тагиров вручил Мингазову золотую медаль «Роза Мира».

Впервые с творчеством художника зрители познакомились в 1980 году. С тех пор более 600 его картин выставлялись в Казани и других городах Татарстана, в Москве, Санкт-Петербурге, Бахчисарае, Симферополе и других.

Выставка «Сады земные» посвящена 50-летию творческой деятельности Мудариса Мингазова и будет доступна по билетам в музей до 12 сентября.

tatarstan.ru