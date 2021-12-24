Татары Тюменской области подвели итоги уходящего года

Координационный Совет татарских организаций Тюменской области собрался в Тюмени для подведения итогов 2021 года. Встреча прошла в рамках подготовки к 30-летию Всемирного конгресса татар. Руководитель Совета – представитель Конгресса в Тюменской области Ринат Насыров. В мероприятии принял участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров.

Данис Шакиров поприветствовал татар Тюменской области от имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Габтелгаязовича Шайхразиева и поздравил с наступающим Новым годом.

Данис Шакиров рассказал соотечественникам о мероприятиях, организованных Конгрессом в течение года, и отметил, что 2022 год пройдет под девизом “Мы вместе! Наша сила в единстве!”. Он рассказал о важных мероприятиях предстоящего года. Это – 1100-летие принятия Ислама, 30-летие Всемирного конгресса татар и тд.

На встрече также выступили руководители татарских организаций Тюменской области. Руководитель татарской организации «Мирас» Луиза Шамсутдинова подарила Всемирному конгрессу татар картину с изображением столицы сибирского ханства и книгу.

На встрече с татарами Тюменской области выступил обладатель Гран-при Международного фестиваля имени Р. Вагапова Ранис Габбазов.