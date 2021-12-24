В Доме дружбы народов Татарстана состоится награждение победителей фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа»

24 декабря в 10.00 в Доме дружбы народов Татарстана состоится церемония награждения победителей Республиканского фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа». В рамках награждения состоится открытие фотовыставки победителей конкурса.
Справка
Фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа» проводится с 2014 года в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020 – 2024 годы)».
С момента объявления конкурса по его завершению были приняты 423 работы от 44 конкурсантов из 8 регионов Российской Федерации и 13 муниципальных регионов Республики Татарстан по трем номинациям:
- «Болгары. 1100-летие принятия ислама в Поволжье»;
- «Традиции и обряды»;
- «Народно-прикладное искусство».