В Екатеринбурге прошла​ акция по проверке грамотности на татарском языке

В образовательном центре «Института Каюма Насыри» в Екатеринбурге при Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области 11 сентября прошла​ акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант».

Цель акции – научиться грамотному татарскому письму, увеличить число использующих литературный татарский язык, проверка орфографических и грамматических ошибок. На сегодняшний день «Татарча диктант» – это одна из тех акций, которая способствует объединению татар, живущих в Республике Татарстан, России и за рубежом.

Постоянный представитель РТ в Свердловской области Хайдар Гильфанов поприветствовал участников акции, вручил Благодарственное письмо Данису Бадртдинову за активную гражданскую позицию в сохранении родного татарского языка на территории г.Качканар и за многолетнее сотрудничество с газетой «Саф чишмә».

Гостем акции “Татарча диктант” стал начальник комитета по работе с татарскими краеведами при Исполкоме ВКТ, председатель РО «Общество татарских краеведов РТ», заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурханов.

12 сентября в 11.00 приглашаем всех желающих принять участие во Всемирной образовательной акции «ТАТАРЧА ДИКТАНТ».

Участвовать в Акции может любой желающий, независимо от пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов.

Адрес: Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области ул.Сакко и Ванцетти, 24.

Также,10 сентября, в​ г. Михайловске, Нижнесергинского муниципального района, Свердловской области, состоялась​ Всемирная образовательная акциия «Таатарча диктант».

Постоянное представительство Республики Татарстан

в Свердловской области