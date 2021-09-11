В Екатеринбурге прошла​ акция по проверке грамотности на татарском языке

В образовательном центре «Института Каюма Насыри» в Екатеринбурге при Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области 11 сентября прошла акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант».
Цель акции – научиться грамотному татарскому письму, увеличить число использующих литературный татарский язык, проверка орфографических и грамматических ошибок. На сегодняшний день «Татарча диктант» – это одна из тех акций, которая способствует объединению татар, живущих в Республике Татарстан, России и за рубежом.
Постоянный представитель РТ в Свердловской области Хайдар Гильфанов поприветствовал участников акции, вручил Благодарственное письмо Данису Бадртдинову за активную гражданскую позицию в сохранении родного татарского языка на территории г.Качканар и за многолетнее сотрудничество с газетой «Саф чишмә».
Гостем акции “Татарча диктант” стал начальник комитета по работе с татарскими краеведами при Исполкоме ВКТ, председатель РО «Общество татарских краеведов РТ», заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурханов.
12 сентября в 11.00 приглашаем всех желающих принять участие во Всемирной образовательной акции «ТАТАРЧА ДИКТАНТ».
Участвовать в Акции может любой желающий, независимо от пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов.
Адрес: Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области ул.Сакко и Ванцетти, 24.
Также,10 сентября, в г. Михайловске, Нижнесергинского муниципального района, Свердловской области, состоялась Всемирная образовательная акциия «Таатарча диктант».
Постоянное представительство Республики Татарстан
в Свердловской области