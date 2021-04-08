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В Екатеринбурге прошла встреча Совета татарских краеведов

В Екатеринбурге прошла встреча Совета татарских краеведов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 08.04.2021 0 1

На встрече  участники делегации  Свердловской области V Всероссийского Форума татарских краеведов, прошедшего в Уфе в марте, рассказали об итогах Форума. Обсуждали новые прочитанные материалы и источники. Отвечали на вопросы в связи с подготовкой студенческой работы по татарскому наследию Екатеринбурга.

В повестку были включены вопросы по обсуждению работы на текущий год, разработан проект плана мероприятий на ближайшие месяцы:

– по активному включению специалистов и всех заинтересованных лиц  в совместную работу по подготовке к выпуску сборника трудов по татарскому наследию Свердловской области;

– план выездного заседания по подготовке к проведению Областного Форума татарских краеведов;

– расширение рабочей группы по работе с государственными архивами;

– техническое обеспечение рабочей группы по направлениям;

Участники встречи: Филаред Гафуров, исследователь, автор монографии по Новому Бугалышу и др., научный руководитель Совета; Рифат Юсупов, сотрудник Постоянного представительства Республики Татарстан; Ринат Каштанов, руководитель общественных организаций, активист Совета; Альфинур Ахунова, исследователь, автор экскурсионных маршрутов, общественник; Фларид Фарахов, студент исторического факультета УрФУ.

Постпредство РТ в Свердловской области

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