В галерее «Хазинэ» откроется выставка в честь памяти народного художника РТ Рашита Газеева

24 марта в галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки в честь памяти народного художника РТ Рашита Газеева (1954 – 2021).

Рашит Газеев родился 10 февраля 1954 года в Казани. Театральный художник, живописец, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, народный художник Татарстана, лауреат премии им. Урманче. В 1974 году окончил Казанское художественное училище, в 1980-м – Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1991 года – член союза художников России. В 2001 году художнику было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан.

В 1985–1988 годах Газеев работал главным художником татарского государственного драматического театра им. Камала. Является автором декораций и костюмов многих театральных постановок. Среди его работ — спектакль «Возлюбленная» Мирхайдара Файзи (1981), «Алмаз Булат» Юнуса Сафиуллина (1981), «Здесь родились, здесь возмужали» (1982) и «Колыбельная» Туфана Миннуллина, «Как звезды в небе» Максима Горького, «Причуды Белисы» Лопе де Вега (1984), «Жених с портфелем» Наки Исанбета (1985), «Три аршина земли» Аяза Гилязова (1987), «Жан Баевич» Гаяза Исхаки (1995), «Приехала мама» Шарифа Хусаинова (1999), «Голубая шаль» Карима Тинчурина (2000) и другие.

Пейзажи Газеева всегда привлекают внимание не броскостью, не повышенной экспрессией, а сокровенным поэтическим переживанием мира. О, безусловно, поэт города, но его нельзя назвать урбанистом. В его картинах не и налета модного ретро, ностальгии по исчезающему прошлому. Нет в них и привкуса архитектурной экологии. Фасады ветшающих зданий, захламленные, сумрачные дворы для него не просто «уходящая натура». Его картины приглашают в давно обжитое, ставшее уютным пространство.

Участник многих всесоюзных, всероссийских, зональных и республиканских выставок, а также зарубежных выставок и аукционов. Участник Всероссийской пейзажной выставки 2006 года «Образ Родины» в Вологде.

Его произведения находятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), Музейном фонде РТ, частных собраниях в России, США, Великобритании, Швеции, Венгрии, Австрии.

Выставка продлится до 24 апреля текущего года.

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