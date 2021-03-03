В Муслюмском мухтасибате прошли вечера вагаза

24 февраля Муслюмовский район посетил главный казый Республики Татарстан Джалиль хазрат Фазлыев. Он встретился и пообщался с имамами района, с учениками и учителями школ, принял участие в «круглом стол»е преподавателей уроков нравственности. Вечером все желающие могли прийти на его “Вечер вагаза”. Каждый, кто слушал проповеди Джалиль хазрата, сделал выводы и получил ценную информацию, чтобы стать лучше в будущем.

28 февраля в мечети “Джамиг” Муслюмовского района состоялся конкурс вагаза “Әйтер сүзем бар сезгә” среди женщин-мусульманок. На мероприятие, которое проходит четвертый год подряд, пришли порядка 60 человек. Выступления мусульманок с каждым годом становятся содержательнее и увереннее, короткими и при этом с глубоким смыслом. В этом году расширилась география, были выступающие с соседних районов и даже из Республики Удмуртия. Каждый слушатель получил полезные знания, подкрепленные доводами из Корана и Сунны, вдохновился улучшить своё поклонение.

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