25 ноября в Нижневартовске состоялось водружение купола на строящуюся мечеть «Ихлас». Об этом сообщил председатель Татарской национально-культурной автономии г. Нижневартовска “Мирас” Рафаил Мухаметзянова. Свидетелями этого знаменательного события стали представители татарской и таджикской общественности, мусульмане города.

Застройщиком мечети является местная «Мусульманская религиозная организация №1 города Нижневартовска», подрядчиком – ООО « Контакт».

Напомним: Строительство мечети ведется на городской набережной Нижневартовска Здание будет способно вместить до 500 прихожан. Это будет третий мечеть в городе.