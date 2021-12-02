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В Нижневартовске состоялось водружение купола на строящуюся мечеть «Ихлас»

В Нижневартовске состоялось водружение купола на строящуюся мечеть «Ихлас»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 02.12.2021 0 9

25 ноября в Нижневартовске состоялось водружение купола на строящуюся мечеть «Ихлас». Об этом сообщил председатель Татарской национально-культурной автономии г. Нижневартовска “Мирас” Рафаил Мухаметзянова. Свидетелями этого знаменательного события стали представители татарской и таджикской общественности, мусульмане города.

Застройщиком мечети является местная «Мусульманская религиозная организация №1 города Нижневартовска», подрядчиком – ООО « Контакт».

Напомним: Строительство мечети ведется на городской набережной Нижневартовска Здание будет способно вместить до 500 прихожан. Это будет третий мечеть в городе.

 

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